Afrique: Sven Vandenbroeck - « On peut encore se qualifier »

Malgré une supériorité numérique dont il a bénéficié pendant plus d'une mi-temps face aux Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, le Wydad Casablanca a été contraint à un nul vierge ce vendredi soir, en match aller des demi-finales de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF.

L'entraîneur du club marocain salue la bonne organisation mise en place par leur adversaire mais assure que ses chances de qualification demeurent intactes.

Si le Wydad n'a pas pu trouver de solution pour prendre le dessus sur les Mamelodi Sundowns malgré plus d'une mi-temps en supériorité numérique, c'est à cause de la qualité et la stabilité de l'adversaire qu'il a trouvé en face.

C'est en tout cas ce qu'a estimé l'entraîneur du club marocain, le belge Sven Vandenbroeck en conférence de presse d'après-match.

« Sur le plan offensif, on n'a pas trouvé de l'espace pour créer un vrai danger. C'est un adversaire qui a travaillé pendant des semaines, des mois, c'est une structure qui est très bien en bloc, qui est très bien organisée avec une maturité et surtout des qualités techniques qui leur permettent de, même sous pression, sortir la balle très facilement. », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « Chez-nous, il manque peut-être cette structure avec beaucoup de changements cette année. »

Le technicien espère malgré tout arracher la qualification à l'issue du match retour prévu dans une semaine au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria.

« Maintenant, on a une semaine de plus pour travailler sur plusieurs domaines. Ça va nous donner un plus, dans sept jours. Premier match, c'est fait avec un résultat qu'on espérait mieux. . Ça reste un résultat dangereux pour les deux côtés, eux ils doivent pouvoir faire la différence chez eux aussi. Avec une semaine de plus de travail, je suis encore plus confiant qu'aujourd'hui. On peut encore se qualifier, ce n'est pas comme si on partait avec une défaite », a-t-il assuré

S'il a salué l'engagement de ses joueurs sur le terrain, Sven Vandenbroeck a regretté en revanche le faible pressing exercé par ses attaquants sur le gardien adverse.

« Il y a une seule chose qu'on n'a jamais faite, c'est le pressing sur le gardien mais dans le reste, ils ont montré une volonté, tout ce que j'ai demandé. Mais par rapport à la qualité de l'adversaire, on n'a pas vraiment réussi des choses sur les plans tactique et technique. »