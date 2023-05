Maroc: La 1ère Brigade d'infanterie parachutiste célèbre à Salé le 67è anniversaire des FAR

Salé — La première Brigade d'infanterie parachutiste (1ère BIP) a célébré, dimanche à Salé, le 67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Au cours de cette cérémonie, présidée par le Général de Division Elkhadir Boulehjour, Commandant de la 1ère Brigade d'Infanterie Parachutiste, lecture a été donnée de l'Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des FAR, aux officiers, officiers du rang et militaires du rang.

Dans cet ordre du jour, le Souverain souligne que "la capacité de se projeter dans l'avenir ainsi que la nécessité de s'adapter aux développements imprévus et d'accomplir des tâches multiples et variées, en toute circonstance et en tout temps, exigent, en exécution des Ordres de Notre Majesté, un travail continu pour développer le système de planification et de commandement avec l'activation d'un large réseau de moyens de communication et d'information afin de réaliser les principales missions, avec discipline et professionnalisme".

"Les mutations géostratégiques qui s'opèrent sur la scène internationale vous imposent, outre une vigilance constante et une adaptation continue, d'adopter une approche rationnelle, tant qualitative que quantitative, afin de renforcer les capacités défensives, opérationnelles et logistiques de Nos Forces, ainsi que de se doter des moyens techniques modernes dans des domaines aussi sensibles que la gestion des opérations et les systèmes de défense, de surveillance et de digitalisation, ce qui requiert une préparation et une qualification de l'élément humain pour accompagner les changements", affirme Sa Majesté le Roi.

Saluant les efforts louables déployés par les officiers, officiers du rang et militaires du rang, avec toutes leurs composantes, ainsi qu'avec leurs homologues de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des Administrations Territoriales, dans les domaines de la gestion des urgences, du secours et de la solidarité sociale, SM le Roi Mohammed VI souligne que "la persévérance constante et la mobilisation permanente, dont vous avez toujours fait preuve, ne font que renforcer Notre détermination à poursuivre l'effort et l'action afin que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien vos multiples tâches".

A cette occasion, il a été procédé à la remise de Wissams royaux à des officiers, officiers du rang et militaires du rang.

La cérémonie a été, également, marquée par l'organisation d'un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements relevant de la première Brigade d'Infanterie Parachutiste.

La célébration de l'anniversaire des FAR constitue une occasion pour rendre hommage à cette vaillante institution qui a oeuvré, près de sept décennies durant, à la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, au renforcement de la solidarité nationale et internationale et à la préservation de la paix dans le monde.

Depuis leur création à l'aube de l'indépendance (14 mai 1956), les FAR dont la principale mission demeure la protection de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale, se sont engagées dans des tâches civiques et humanitaires, se vouant au service de leurs concitoyens en temps de crise, mais aussi des populations du monde, notamment dans des circonstances de guerre et d'instabilité, toujours fidèles à leur devise éternelle: « Dieu, la Patrie, le Roi ».