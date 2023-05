Afrique: Accélération de la mise en oeuvre de la Zlecaf en Tunisie - Quel est le rôle des douanes?

La Direction générale des douanes tunisiennes (DGD), en collaboration avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, a organisé, récemment dans ses locaux, une conférence de sensibilisation sur l'Accord de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) au profit de ses cadres et agents, sur le thème : « Accélération de la mise en oeuvre de la Zlecaf en Tunisie : quel est le rôle des douanes ? »...

... Et ce, dans le cadre du projet de Coopération appui aux accords commerciaux avec l'Afrique (Aaca), mis en oeuvre par la Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHTunisie et mandaté par le ministère fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

La conférence s'est tenue sous l'égide de Najet Jaouadi, la directrice générale de la Douane tunisienne, et Lazhar Bennour, le directeur général de la Coopération économique et commerciale au ministère du Commerce et du Développement des exportations, avec la participation de la cheffe d'équipe du projet de coopération Aaca (GIZ), Amal Mghirbi, et des représentants des opérateurs économiques, du secteur privé et d'autres organismes économiques, notamment des représentants des chambres du commerce et de l'industrie.

Appui aux accords commerciaux avec l'Afrique

Ce projet, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ Tunisie en coopération avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, a pour objectifs de soutenir les négociations et la mise en oeuvre des Accords Zlecaf et le Comesa, de renforcer les capacités des secteurs public et privé à utiliser, mais aussi à tirer parti desdits Accords de libre-échange, de sensibiliser sur les accords et vulgariser les outils opérationnels de mise en oeuvre des accords Zlecaf et Comesa et promouvoir le dialogue entre le secteur public et le secteur privé dans le cadre des accords régionaux avec l'Afrique.

Dans ce contexte et en application du mémorandum de coopération signé le 15 mars dernier entre le Mcde, la DGD et la GIZ Tunisie, la Direction générale des douanes tunisiennes a tenu à organiser cette conférence pour mettre en relief son rôle dans le développement des exportations vers l'Afrique subsaharienne.

L'objectif étant aussi de sensibiliser les cadres et les agents des douanes sur les spécificités de l'Accord Zlecaf et l'importance de leur rôle dans la mise en oeuvre de ce dernier. A cela s'ajoutent le soutien au renforcement de capacités et la formation de formateurs des agents douaniers aux règles d'origine et au classement tarifaire des accords de la Zlecaf et du Comesa.

Par ailleurs, les parties prenantes du projet ont montré leur enthousiasme quant au déploiement de deux initiatives phares, en addition aux mesures de renforcement des capacités, par la composante Appui aux accords commerciaux avec l'Afrique, notamment la mise en place du système de décision anticipée en Tunisie et la digitalisation des procédures liées à la délivrance des certificats d'origine, en collaboration avec les Chambres de commerce et de l'industrie tunisiennes qui bénéficient elles-mêmes d'un appui spécifique dans ce contexte par le projet Aaca.

Un marché de 1,3 milliard de personnes

La conférence a démarré avec une présentation du projet Aaca, suivie d'une présentation de l'état d'avancement des négociations dans le cadre de la Zlecaf ainsi que sa mise en oeuvre en Tunisie et enfin des règles d'origine.

L'accord a l'ambition de créer un marché de biens, de services, d'investissement, et de libéraliser la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain conformément à la vision 2.063 (Afrique intégrée, prospère et pacifique), à travers une élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires, une coopération réglementaire, douanière et la facilitation du commerce.

Il ouvrira ainsi l'accès aux pays membres à un marché de 1,3 milliard de personnes pour un PIB cumulé de plus de 3.4 milliards de dollars, en établissant un marché unique pour les biens et services fabriqués en Afrique.

La Zlecaf aura un impact positif sur l'économie nationale et permettra, entre autres, d'augmenter les capacités des entreprises tunisiennes en termes d'échange commercial, de diversification, de transformation structurelle en favorisant la création d'emplois, une meilleure intégration socioéconomique des femmes et des jeunes en mettant un accent particulier sur le commerce numérique en Afrique. D'où la nécessité de disposer des connaissances et outils nécessaires pour pouvoir intégrer ce marché. Les présentations ont été suivies par un panel de discussions sur les défis et obstacles liés aux règles d'origine et à la délivrance du certificat d'origine Zlecaf avant de poursuivre avec une mise en vue des résultats de la collecte des besoins et l'annonce du programme d'appui en renforcement aux capacités et la formation de formateurs au profit de la DGD.

De nouveaux horizons pour les opérateurs économiques tunisiens

La Tunisie, sous l'impulsion de son secteur privé conscient du potentiel économique qu'offre le continent africain et de la nécessité de diversifier ses partenariats commerciaux, avait adhéré à divers projets d'intégration régionale, en particulier avec la signature, depuis 2018, et ensuite la ratification en 2020 des accords établissant le marché Comesa et la Zlecaf. Ainsi, le projet Aaca vient appuyer ce processus d'intégration économique des autorités tunisiennes en soutenant le développement de compétences nationales, notamment au niveau de la DGD qui constitue un acteur clé dans la facilitation du commerce.