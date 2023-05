Ile Maurice: Stacey Henrisson,17 ans, assassinée par son crime beau-père en mai 2012

Dans cette rubrique hebdomadaire, revenons sur des disparitions, des faits divers ou des crimes qui ont été perpétrés, il y a plusieurs semaines, mois, années... Des drames qui ont marqué les esprits et bouleversé des vies à tout jamais...

Ce drame avait marqué les esprits, il y a 11 ans, presque jour pour jour. Le pays était dans l'effroi après avoir appris que le corps de Stacey Henrisson, 17 ans, avait été retrouvé à PlaineChampagne. Que s'était-il passé ? Un assassinat commis par nul autre que son beau-père, Jayraj Sookur (le concubin d'alors de la mère de Stacey Henrisson).

L'affaire éclate plus précisément le 13 mai 2012. Ce jour-là, la police retrouve le corps de l'adolescente dans un ravin à Plaine-Champagne après avoir minutieusement travaillé le terrain depuis la disparition de l'habitante de Pointe-aux-Canonniers, quelques jours plus tôt.

Avant de procéder à l'arrestation du beau-père, un habitant de l'Est, les officiers avaient en leur possession des images des caméras surveillance des alentours d'un centre commercial de Flacq, où l'on apercevait Jayraj Sookur achetant la corde et le plastique qui auraient servi à ligoter et envelopper le cadavre de Stacey Henrisson. De plus, la caméra de surveillance d'un restaurant de Plaine-Champagne avait saisi, le 6 mai, des images du 4x4 Mitsubishi L200 blanc de Jayraj Sookur.

Des feuilles sèches provenant de cette région avaient également été retrouvées dans le caisson du toutterrain. Interrogé dans un premier temps, avant que le corps de sa belle-fille ne soit retrouvé, le meurtrier avait confié aux policiers que la victime était sortie avec des amis. Il ne savait pas alors que la police détenait des preuves accablantes contre lui.

Stacey Henrisson avait été tuée le 5 mai 2012. Jayraj Sookur avait expliqué aux enquêteurs qu'il l'avait étouffée avec un oreiller après une violente discussion. Il avait aussi déclaré qu'il était «très proche» de l'adolescente avec qui il avait «une relation compliquée».

De plus, le suspect, considéré par certains comme quelqu'un de très pieux, avait aussi avoué aux enquêteurs qu'il avait une «aventure» avec l'adolescente avec qui il avait des relations sexuelles depuis un certain temps. Le père de Stacey Henrisson, décédé un an auparavant d'une tumeur au cerveau, lui avait légué une grosse fortune estimée à Rs 50 millions. Certains avançaient donc la thèse que Jayraj Sookur s'intéressait à cet argent.

Dans le sillage de l'affaire, le chauffeur de Jayraj Sookur, Ramdassen Tany, avait aussi été arrêté. Il avait confié que son patron l'avait appelé pour un «petit boulot.» Selon ses dires, Jayraj Sookur lui avait demandé de «al zet inpé salté à Plaine-Champagne». Ce n'est qu'une fois sur les lieux qu'il avait réalisé qu'il s'agissait en fait du corps de Stacey Henrisson.

Il disait avoir trouvé le sac bien lourd, d'où son questionnement à Jayraj Sookur à ce propos. Ce dernier lui avait alors avoué avoir tué sa belle-fille. Celle-ci avait été découverte dans un sac en plastique avec uniquement un haut noir. La police soupçonnait alors que le tandem Sookur-Tany voulait faire croire qu'elle avait été violée et laissée pour morte dans les bois... De plus, lors d'une fouille au domicile de Ramdassen Tany, la police avait mis la main sur des effets personnels de la jeune fille et un de ses sous-vêtements.

Inventaire des biens

Pendant l'enquête, Farzanah Boolakee, notaire, et Mamade Reza Hossen, propriétaire d'une agence immobilière, avaient aussi été arrêtés et inculpés de possession of stolen goods. Selon la police, des biens appartenant à Stacey Henrisson avaient été retrouvés chez Farzanah Boolakee, qui avait toutefois nié les accusations portées contre elle. L'enquête policière avait révélé que la notaire avait été désignée par la cour pour dresser un inventaire des biens de Stacey à la demande de sa mère Béatrice et de son beau-père Jayraj Sookur.

Il y avait aussi eu une bataille légale sur les funérailles de l'adolescente. Sa mère Béatrice souhaitait qu'elle soit incinérée, alors que Margaret Rouillon, sa grand-mère maternelle, et Clude Henrisson, le frère de son père et son parrain, voulaient que Stacey soit inhumée dans le caveau de la famille Henrisson au cimetière de l'église anglicane St-Thomas à Beau-Bassin.

Stacey avait finalement été inhumée dans le caveau familial lors de ses funérailles le 10 juin 2012, entourée de proches, d'amis et même d'inconnus venus soutenir la famille. Béatrice avait dû quitter les lieux sous escorte policière car elle avait été huée par la foule et la police voulait éviter tout dérapage...

Aujourd'hui, les deux principaux suspects sont morts. Jayraj Sookur, jugé coupable du meurtre de Stacey Henrisson le 5 février 2016, avait été condamné à 60 ans de prison - soit la prison à vie. Mais il est décédé des suites de maladie à l'hôpital de Flacq, le 14 avril 2020, à l'âge de 57 ans. Ramdassen Tany, le chauffeur, est, lui, mort à l'âge de 62 ans, une semaine après sa sortie de prison en mars 2018.