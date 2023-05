Congo-Kinshasa: Inondations à Kalehe - La MONUSCO et des agences de l'ONU apportent de l'aide aux sinistrés

La MONUSCO et des agences de l'ONU ont apporté, vendredi 12 mai, de l'aide alimentaire et non-alimentaire aux sinistrés des inondations de Kalehe (Sud-Kivu).

Ce don a été remis par la cheffe de bureau de la MONUSCO/Sud-Kivu, Cecillia Piazza, à Bushushu en présence de l'administrateur du territoire de Kalehe et membres du comité de crise de Kalehe.

« Nous vous confions en tant que comité de crise ces vivres pour les communautés affectées de Bushushu et Nyamukubi. Et il est important que l'assistance aille aux plus vulnérables et dans toute transparence. Donc nous comptons sur vous, Monsieur l'abbé », a-t-elle déclaré.

Cette assistance est constituée des sacs de haricot, de riz, de farine de maïs, de farine de manioc, de sucre, du lait en poudre, des bidons d'huile végétale, des cartons de savons ainsi que 50 pièces de pagnes dames.

A cette occasion, Cecillia Piazza a exprimé la volonté de la mission onusienne de rétablir le trafic entre Bushushu et Nyamukubi, tronçon coupé à la suite des dégâts de la pluie diluvienne du 4 mai courant.

Selon des sources locales, l'UNICEF, l'OMS, l'OCHA et d'autres organisations humanitaires sont présentes sur les lieux du drame de Kalehe.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) par exemple, a livré 8 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique pour couvrir les besoins d'une semaine des communautés affectées.

Il prévoit ainsi atteindre 6.100 personnes dans la localité de Bushushu et 5.000 à Nyamukubi.

Visite du gouverneur Ngwabidje aux survivants hospitalisés

Le même vendredi, le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje a visité une quarantaine de survivants des inondations de Kalehe admis à l'Hôpital général de référence de Bukavu.

Ces victimes y ont été transférés par le gouvernement avec l'appui des partenaires humanitaires pour des soins appropriés, notamment des interventions chirurgicales.

Devant la presse, Théo Ngwabidje s'est réjoui de constater la stabilité de leur état de santé après avoir subi les interventions chirurgicales.

Il a promis de prendre les deux nourrissons en gardiennage avec l'intention de les adopter au terme d'une procédure judiciaire.

Les parents de ces nourrissons seraient péris lors de cette catastrophe naturelle.

Un comité provincial de coordination est mis en place sous la coordination de OCHA en collaboration avec le gouvernement provincial du Sud-Kivu.

Ce comité aura pour tâche de répondre aux urgences de la catastrophe de Kalehe, en identifiant et classant les états de besoins des sinistrés suivant l'ordre de priorité.

Poursuite de recherches des disparus dans les décombres

Hormis plus de 430 corps découverts, dix jours après ces inondations, les recherches se poursuivent sur les deux sites de Bushshu et Nyamukubi.

Les sinistrés ayant perdu leurs membres des familles tiennent voir leurs corps pour un enterrement digne.

« J'ai perdu un grand nombre de mes proches et amis. Leurs cadavres ne sont pas encore retrouvés jusqu'aujourd'hui et nous sommes toujours dans la recherche de leurs corps, et on ne sait pas ce qu'on peut faire maintenant. Il y a peu de chance qu'on retrouve leurs corps mais il sera difficile de reconnaitre que ce sont eux nos membres des familles pour que nous puissions les enterrer. Nous sommes très frappés psychologiquement, nous ne savons plus ce que nous pouvons faire dans la vie », a laissé entendre l'une des survivantes, Ancher Mugenzi.

L'autre a dit avoir perdu une trentaine membres de ses familiers dont ses deux parents sans avoir retrouvé leurs corps.

Il a par ailleurs demandé au gouvernement provincial de les délocaliser de Bushushu.