Tunisie: JCC 2023 - Farid Boughdir Président d'honneur, Lamia Guiga et Mohamed Challouf au comité d'organisation

TUNIS — Le ministère des Affaires Culturelles a désigné un nouveau Comité d'organisation réunissant cinq membres du secteur du 7e art à la tête de l'édition exceptionnelle des Journées des Cinématographiques de Carthage (JCC) prévue du 28 octobre au 4 novembre 2023.

Selon un communiqué publié, samedi, sur la page du réseau social du ministère, le grand cinéaste Farid Boughdir a été nommé Président d'honneur de cette édition 2023 des JCC.

Lamia Guiga qui assurera la Directrion artistique sera chargée de la Compétition officielle alors que Mohamed Chalouf sera chargé de la manifestation "Centenaire du Cinéma tunisien".

Les trois autres membres sont Mohamed Dammak, Coordinateur général, Imen Abdelli, Secrétaire générale, et Imed Dabbour, chargé des Relations extérieures.

Début mai, le Centre national du Cinéma et de l'Image (CNCI) a annoncé que les JCC seront «organisées du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans une édition exceptionnelle». Cette date a été choisie en concertation avec le ministère des Affaires Culturelles et la commission consultative mixte, -réunissant le ministère, le CNCI et les professionnels du secteur du cinéma.

Dans une récente déclaration à la TAP, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a fait savoir que «la majeure partie de la programmation sera dédié au cinéma tunisien qui célèbre cette année le centenaire de sa naissance».

Cette édition spéciale "sera réservée au cinéma tunisien conformément aux principes fondamentaux instaurés par Tahar Cheriaa", avait indiqué le ministère.

Les organisateurs du festival veulent repenser son format et ses mécanismes de fonctionnement futur. Le but étant de permettre à la fois de renouer avec l'esprit des JCC et ses fondamentaux tels que conçu par son fondateur Taher Chériâa, à savoir un festival qui prône le cinéma arabo-africain.