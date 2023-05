Maroc: INDH - Le Centre Lalla Amina à Fès, un soutien fort aux enfants en situation difficile

Fès — Le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants à Fès, créée avec l'appui de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), est une structure pionnière et unique qui offre un soutien fort aux enfants privés de famille ainsi qu'à ceux qui sont dans une situation difficile.

Le Centre, qui s'étend sur une superficie de plus de 3.400 m2, dispose de plusieurs installations vitales, dont une salle pour les activités éducatives, un espace de jeu ouvert, un espace de travail et une salle de réunion, en plus d'autres services qui profitent aux enfants du centre.

La Ligue marocaine pour la Protection de l'Enfance gère le centre, qui a ouvert ses portes en octobre 2020. Il héberge actuellement 67 enfants en leur fournissant l'hébergement, l'éducation et d'autres services complémentaires.

La création du Centre, qui a une capacité d'accueil de 72 enfants, s'inscrit dans le cadre du deuxième programme de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité.

A travers ce programme, l'INDH vise à assurer la prise en charge des bénéficiaires dans des centres d'accueil adaptés, comme les enfants en difficulté ou en situation de handicap et les personnes âgées, tout en oeuvrant pour leur insertion socio-économique.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu "M24", Sophia Sajai Nakous, responsable du quatrième programme de l'INDH à la Division de l'Action Sociale à la préfecture de Fès, a indiqué que la création du Centre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du deuxième programme (accompagnement des personnes en situation de précarité) de ce grand chantier, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2005, qui concerne l'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Selon Mme Sajai Nakous, le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants a été créé à Fès en partenariat avec la Ligue marocaine pour la Protection de l'Enfance, avec une contribution de l'INDH de l'ordre de 13,5 millions de dirhams consacrés aux travaux de construction et d'équipement.

Elle a ajouté que l'Initiative Nationale pour le Développement Humain contribue au budget de fonctionnement du centre avec un budget annuel de 700.000 dirhams, avec l'objectif principal d'assurer la protection aux enfants sans famille.

De son côté, le directeur du Centre, Ouedghiri Kbiri a souligné que cet établissement social fournit de nombreux services à ses pensionnaires dans les domaines de l'éducation et de la santé, en plus de l'alimentation et de l'hébergement, ajoutant que le Centre propose également des activités récréatives et éducatives aux enfants afin de faciliter leur intégration dans la société et réussir leur parcours professionnel et social.

M. Kbiri a relevé que le Centre, qui prend en charge les enfants en situation difficile et ceux privés de famille, continue d'assurer ses prestations grâce à l'appui de ses partenaires représentés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, l'Entraide nationale, l'Agence pour le Développement Social, la wilaya de la région Fès-Meknès et le Conseil de la région Fès-Meknès.