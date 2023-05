Maroc: 'Essaouira, cité monde ouverte à toutes les modernités' (Mme Lipstadt)

Essaouira — "Les deux jours qu'elle vient de passer à Essaouira ont permis à Mme Deborah Lipstadt, Envoyée spéciale du gouvernement américain pour la lutte contre l'antisémitisme, de prendre la juste mesure de ce que la société marocaine sait dire aux autres face aux violences et aux archaïsmes de tous les racismes", a déclaré le Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay.

S'exprimant à Bayt Dakira aux côtés de Mme Lipstadt,le Conseiller de SM le Roi a mis en relief la priorité donnée par le Maroc à l'éducation, à la pédagogie et à la parole de la société civile qui ont été au coeur de tous les rendez-vous et des débats d'une rare intensité qui ont ponctué le programme de Mme Lipstadt à Essaouira.

C'est dans ce contexte que M. Azoulay a mis en perspective les trois discours historiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lus à Paris le 27 mars 2009, et à New York en décembre 2015 et en septembre 2018, Discours qui ont "tracé, avec clarté et détermination, la feuille de route que le Maroc s'est assigné s'agissant des enseignements de la tragédie de l'Holocauste et de la résistance à tous les dénis et à tous les racismes qui envahissent et gangrènent des sociétés qui se croyaient immunisées".

"En donnant désormais à la diversité la place qui lui revient dans ses curricula scolaires et en donnant une tribune à tous les narratifs, le Maroc ne recherche pas le confort éphémère du consensus d'un instant. C'est un choix fondamental et structurel sur la durée qui privilégie l'éducation, la pédagogie et le débat avec la possibilité donnée à nos enfants de se réapproprier la totalité et l'intégralité de leur propre histoire", a expliqué M. Azoulay.

S'adressant aux étudiants, aux lycéens et aux personnalités réunis à Bayt Dakira pour l'écouter, Mme Lipstadt a qualifié d'"historique et lumineuse" sa visite à Essaouira.

"Ici, on appelle les choses par leurs noms, sans frilosité ni faux-semblants et cela est rarement le cas dans les missions qui me sont assignées", a souligné Mme Lipstadt avant de conclure qu'"à Essaouira elle a découvert en terre d'Islam une Cité Monde ouverte à toutes les modernités, une Cité citoyenne dont l'exemplarité éthique et plurielle pourrait en inspirer bien d'autres dans la Communauté des Nations".