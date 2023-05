Algérie: 70 exposants à la 5e édition du Salon international du tourisme et de voyages

CONSTANTINE — La cinquième édition du Salon international du tourisme et des voyages "Cirta-Siyaha 2023" s'est ouverte dimanche à la maison de la Culture Malek Haddad de Constantine sous le slogan "Constantine, un rêve qui se poursuit" avec la participation de 70 exposants.

Soixante dix (70) entreprises publiques et privées, des associations de tourisme et des opérateurs de huit pays (Tunisie, Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Turquie, Pays Bas, Sénégal et Chine) participent à cette manifestation organisée sous le patronage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le wali de Constantine et l'Office local du tourisme (OLT), en collaboration avec la direction de wilaya du tourisme et de l'artisanat et le Club des opérateurs du secteur du tourisme de Constantine.

Le Salon qui se poursuit jusqu'au 16 mai courant, permet aux opérateurs présents d'exposer leurs services dans le domaine du tourisme et des voyages, le transport, l'hôtellerie, les systèmes modernes de réservation et des équipements hôteliers.

Un stand y est réservé aux entreprises financières dont les banques, les sociétés d'assurance et les compagnies aériennes qui présentent à l'occasion leurs offres d'accompagnement faites aux professionnels du tourisme en vue de relancer le secteur, notent les organisateurs.

Selon le président de l'OLT, Rachid Yaici, le Salon est une opportunité pour échanger les expériences, conclure des accords entre les opérateurs nationaux et étrangers, et tisser des relations économiques et commerciales.

La manifestation constitue également une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques, culturelles et historiques de l'Algérie, et un espace pour la promotion des produits touristiques et le patrimoine séculaire de la cité du Vieux Rocher.

Un séminaire international sur le thème "les atouts d'attrait touristique et leur rôle dans le développement touristique" sera organisé à l'occasion, selon la même source.

Des visiteurs du Salon approchés par l'APS ont relevé que c'est une opportunité au public pour découvrir les services des agences de voyage et divers établissements hôteliers et restaurateurs, et profiter des offres promotionnels et remises faites par les compagnies aériennes et les voyagistes pour l'été 2023.