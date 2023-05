Tunisie: Ligue des champions - L'EST malmenée par Al Ahly - Quand on n'a pas l'étoffe !...

Depuis le début de la saison et avant même son coup d'envoi, les observateurs les plus avertis et même une frange des supporters s'accordaient à dire que l'effectif à la disposition de Nabil Maâloul n'a pas l'étoffe pour remporter cette édition de la Champions league.

Aucun club dans le monde ne peut rester éternellement compétitif. Dans le monde du sport en général et du football en particulier, il y a un début et une fin de cycle. Il faut savoir reconnaître la fin d'un cycle pour pouvoir préparer convenablement et sur de bases solides le suivant.

Mais quand on reste dans le déni, on ne peut qu'avancer à reculons. C'est ce qui se passe à l'Espérance de Tunis cette saison et la lourde défaite concédée avant-hier soir devant Al Ahly sur le score sans appel de 0 à 3 en demi-finale aller de la Ligue des champions est la preuve que l'effectif actuel n'a pas l'étoffe d'aller loin dans cette édition, ni de l'emporter du reste.

Des choix et des hommes...

Nabil Maâloul n'a jamais reconnu publiquement la modestie de l'effectif qu'il a sous la main, acceptant de relever le défi d'aller loin dans cette édition de la Ligue des champions avec les moyens humains dont il dispose. De plus, il a fait des choix qui ont conduit à sa perte, et ce, lors des trois dernières sorties de l'équipe, ponctuées par deux défaites en championnat et une troisième en Ligue des champions.

Avant-hier, Nabil Maâloul a fait le choix de remplacer à la mi-temps Sabir Bougrine par Anis Badri. Il a, en fait, refait la même erreur commise lors du derby quand il a fait sortir Anis Badri au moment où il commençait à apporter le plus escompté au jeu offensif.

Il a refait, avant-hier soir, le même mauvais choix avec le Marocain Sabir Bougrine. En effet, ce dernier a été l'auteur de la dernière, et parmi des rares du reste, de l'occasion nette créée par l'attaque espérantiste. On jouait la première minute du temps additionnel de la première mi-temps quand Bougrine, sur coup franc direct à l'approche de la zone des 16 mètres, effectua un tir dévié en corner par El Shenawy.

Sabir Bougrine a donc quitté le terrain au moment où il commençait à peser sur la défense cairote. Quant aux joueurs qui ont fait leur entrée au cours de la seconde mi-temps, Ghaith Ouahabi et Mohamed Aziz Abid notamment, ils n'ont pas apporté le plus escompté. C'est qu'il y avait tellement de failles en défense que tout le travail entrepris par l'attaque a fini par tomber à l'eau.

C'est qu'à chaque fois que l'attaque espérantiste mettait la pression, l'adversaire appuyait sur le champignon. La force des Cairotes résidait dans le fait qu'ils se montraient dangereux à chaque fois qu'ils accéléraient. Résultat des courses : une large victoire ponctuée par trois buts. Un score qui permet à Al Ahly de mettre un grand pas en finale avant même la manche retour des demi-finales, au Caire vendredi prochain.

Bref, l'Espérance de Tunis n'a pas l'étoffe de remporter la Ligue des champions, chose qui s'est confirmée avant-hier soir. Un grand ménage s'impose.