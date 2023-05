Tunisie: LIGUE 1- PLAY-OUT- 8E JOURNÉE - Duel à distance entre Cabistes et Stadistes

Pas le droit à l'erreur pour les deux meneurs du tournoi.

A deux encablures de la fin, la compétition du play-out entame un tournant décisif cet après-midi en bas du tableau et en haut de l'affiche où le CAB et le ST sont au coude-à-coude. En tête du championnat donc, la course à deux se poursuit entre les Cabistes et les Bardolais pour le titre honorifique de champion du play-out.

En l'état, si le ST a longtemps caracolé avant de voir son avance fondre au profit du CAB, l'équipe bardolaise dispose d'un avantage aujourd'hui, celui de jouer dans son fief du Hédi-Naifer, alors que les Nordistes sont à l'épreuve du déplacement dans le bassin minier où Métlaoui les attend de pied ferme. Victoire impérative donc pour les deux meneurs du tournoi.

Au coude-à-coude pour le podium et le maintien !

Toujours sur le podium, en 3e position, là aussi, un duel à distance entre les Capbonais de Soliman et les Miniers de l'ES Métlaoui sera intéressant à suivre. Jusque-là, l'égalité est parfaite entre l'ASS, qui revient de loin, et l'ESM qui se montre inconstant. Même classement et même goal-difference donc, les deux formations sont tenues de gagner pour consolider leurs positions. Au révélateur de l'ESHS, co-lanterne rouge avec l'OSB, Soliman devrait forcément maximiser dans son bastion de Métlaoui. Quant à l'ESM, comme précisé ci-haut, il s'attaque à un CAB qui reprend du poil de la bête depuis quelque temps déjà. Enfin, bon dernier avec l'Espoir, Sidi Bouzid doit tout simplement freiner le ST s'il veut entretenir l'espoir du maintien.

Le programme :

Stade de Soliman : ASS-ESHS.

Arbitre : Sadok Selmi

Stade Hédi-Naifer : ST-OSB.

Arbitre : Khaled Gouider

Stade Métlaoui : ESM-CAB.

Arbitre : Walid Jeridi

NB : Coup d'envoi à 16h00.