Ile Maurice: Le célibat du prêtre pas dans la bible

Renseignement pris, il n'est nulle part spécifié dans la Bible que le prêtre doit rester célibataire. Pierre lui-même, l'apôtre le plus proche de Jésus, était marié, comme d'autres apôtres. Le célibat du prêtre est donc ce que l'Église catholique en a fait, soit une directive immuable. Tout récemment, le père Alexis Wiehe en a fait les frais et a été suspendu.

L'Église catholique traîne ce boulet depuis vingt siècles alors que le prêtre peut se marier dans les autres religions chrétiennes (anglicane, protestante, orientale, orthodoxe, presbytérienne...) ; ou alors, c'est le règne des cachoteries, comme à la Réunion. À Maurice, il existe quelques cas qui ont même un enfant, mais un épais voile pudique les recouvre. Malgré ce retard à l'allumage, l'Église et les papes à travers les siècles sont devenus inébranlables au sujet du célibat des prêtres.

Un peu d'histoire

Sans vouloir aucunement dénigrer le catholicisme, l'Histoire relate des pages et des pages des plus olé olé, notamment sur la vie de certains papes. Prenons tout ça avec philosophie. Au 9e siècle, il y eut même une femme papesse, Jeanne. Le 15e siècle a été marqué par l'ogresse Lucrèce Borgia, la bâtarde du pape ; d'ailleurs, par la suite, Alexandre Borgia devint pape. Toujours au 15e siècle, un pape est mort en pleine débauche avec des hommes. Au 16e siècle, le pape Jules II a engendré trois filles illégitimes.

«Voilà ce qui fait dire au père Jean Maurice Labour, qui ne mâche pas ses... maux : «J'ai honte pour mon église.» Toute cette rigueur du célibat remonte officiellement à l'an 1139 lors d'un concile. On trouve même un texte allant dans ce sens en l'an 305, mais durant quelques siècles précédant 1139, un certain laxisme a régné. La période contemporaine porte la marque de Paul VI qui fit savoir dans un encyclique datant de 1967 et par la suite confirmé et justifié en 1983 : «Les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.» La continence doit être parfaite et la privation de tout plaisir sexuel perpétuelle.

L'actuel pape s'est également prononcé pour le célibat du prêtre, lui qui vient d'Amérique Latine où, selon certaines sources, 50 % des prêtres de ce continent commettent l'adultère, tout comme 63 % en Europe centrale et orientale. Le pape François ne se déclare pas prêt à réviser cette obligation mais il laisse une fenêtre ouverte pour l'avenir. Il compare le célibat des prêtres à une discipline, et non à une règle immuable. Voilà qui va à l'encontre de ce qui se passe au Québec (Canada) où quatre prêtres sur cinq ont une vie sexuelle.

Une curiosité. Les prêtres anglicans ou pasteurs protestants mariés qui se convertissent au catholicisme peuvent devenir prêtres catholiques. Ne peut-on pas déduire que le célibat n'est pas un dogme, mais une discipline que le principal concerné s'impose ? Une partie des catholiques aujourd'hui dans le monde n'hésitent pas à parler d'hypocrisie quand on sait qu'en France, un prêtre sur trois entretient des relations avec des «amantes clandestines». Rappelezvous l'embarras du cardinal Lustiger de Paris quand on a découvert que pendant des années il avait «couvert» des brebis égarées.

Cependant, attention à la confusion née ces dernières années par la découverte de cas de pédophilie au sein du clergé catholique. Souvenez-vous du cas de Boston aux États-Unis où fut révélée l'existence de plus d'une centaine d'évêques qui avaient abusé de jeunes enfants ou d'adolescents. L'investigation menée par la presse était irréfutable tant et si bien que Hollywood s'empara du sujet pour réaliser un film bien documenté, Spotlight, avec Michael Keaton dans le rôle du rédacteur en chef du quotidien à la base de toutes ces révélations. Il ne faut donc pas confondre le célibat du prêtre avec la pédophilie au sein du clergé catholique dans le monde.

Des femmes prêtres ?

L'Église catholique interdit encore plus toute cohabitation d'un prêtre avec une femme. Elle semble vouloir bouger après une grande réunion de 140 théologiens européens catholiques pour étudier des réformes de fond et, principalement, le célibat des prêtres. La flexibilité ne semble pas être pour demain alors que l'Église d'Écosse à Maurice a récemment ordonné une première femme pasteur du nom de Nicole Armand. Aujourd'hui, on voit des femmes donner la communion à la messe, mais pas question de prêtres femmes.

De toute façon, dans toutes les religions sans exception, la femme occupe une place secondaire alors que la Vierge Marie occupe une place prépondérante au sein de l'Église catholique. Le judaïsme accueille maintenant une femme rabbin, ce qui est en soi une révolution. Il y a encore quelques années chez nous, quelques catholiques ont découvert que Jésus était un juif et qu'il ne s'exprimait pas en latin. Les majuscules NRJ au-dessus de sa tête sur la grande croix veulent dire Jésus Roi des Juifs. Il s'exprimait en araméen tout comme la Bible a été écrite en araméen. Il faut souligner aussi qu'ils avaient tous le teint basané puisqu'ils étaient palestiniens.

Ce célibat érigé en dogme est une des raisons pour lesquelles on note une baisse très sensible au niveau des vocations et le recours à des substituts africains et indiens. Pourquoi l'Église catholique n'a-t-elle pas recours aux femmes pour être prêtres ? Il n'y aurait pas de procréation sans la femme. Nous n'aurons pas d'explications crédibles, plausibles, voire non-machistes, pour refuser la prêtrise à la femme.

Qui a porté Jésus en son sein et l'a enfanté ? La réponse est Marie, la Sainte Vierge, qui a en grande partie occulté Joseph. Selon l'Église catholique, avoir des femmes prêtres serait commettre un crime grave en droit canonique passible d'excommunication. Autre argument : le Christ n'a choisi que des hommes pour être ses 12 apôtres. Doiton en déduire que la femme est inférieure malgré son rôle éminent dans le Nouveau Testament et toute l'histoire de l'Église ?

Pourtant, Tropeano a réuni 250 femmes dans le monde, dans un mouvement en faveur de femmes prêtres catholiques, qui participe à des services d'ordination non autorisés pour devenir prêtres, dans un acte de défi contre l'Église catholique romaine. Cette demande n'est faite que par des groupes européens et américains mais le pape François est diamétralement contre. Les hommes seraientils les seuls représentants de Dieu sur Terre ? Au Brésil, un des plus grands pays catholiques au monde, 80 % de la population se déclarent pour les femmes prêtres et 60 % aux États-Unis. La première femme prêtre en France a été excommuniée. Alors, a-t-on oublié les Geneviève, Jeanne d'Arc, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Bernadette... et la Samaritaine, qui fut même la confidente de Jésus.

De nos jours, de réelles responsabilités sont confiées à des femmes au sein de l'Église catholique. Mais dans le cas précis des femmes prêtres, elle n'a pas su s'adapter. Cette question ne relève ni de la foi, ni de la spiritualité. Elle est obsolète, qu'on le veuille ou pas.

Bizin pas par linpos ?