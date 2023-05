Afrique: YALI Mandela Washington Fellowship - Onze Malgaches parmi les jeunes sélectionnés

Onze jeunes leaders malgaches figurent dans la liste des bénéficiaires du Mandela Washington Fellowship for young African Leaders. La formation aux Etats-Unis débutera le 21 juin.

Les noms des onze dirigeants malgaches et des quatre Comoriens sélectionnés pour la cohorte 2023 de la Young African Leaders Initiative (YALI) ont été dévoilés par l'ambassade des États-Unis. Choisis parmi plus de 400 candidats malgaches et comoriens, ils font partie des 700 jeunes leaders sélectionnés à travers l'Afrique pour participer au programme de cette année. Les critères de sélection comprenaient le service à la communauté, le leadership et les contributions au progrès de leur pays.

La formation comprend des cours théoriques, une formation en leadership et des opportunités de réseautage professionnel. Les participants assisteront à des formations en leadership organisées par des universités américaines dans 14 villes des États-Unis, du 21 juin au 4 août.

Au cours de la dernière semaine du programme, les participants rencontreront leurs homologues subsahariens du YALI à Washington D.C. et participeront à un sommet sur le leadership réunissant des hauts fonctionnaires du gouvernement américain et des dirigeants du secteur privé.

Innovation

Le Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders est le programme phare de la Young African Leaders Initiative (YALI) et incarne l'engagement des États-Unis à investir dans l'avenir de l'Afrique. Chaque année, les ambassades des États-Unis en Afrique subsaharienne sélectionnent des leaders accomplis qui ont fait leurs preuves en matière de promotion de l'innovation et d'impact positif dans leur pays pour participer à cette bourse.

Les participants ont été accueillis par le conseiller en communication et aux affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis, Ryan Bradeen, lors d'une séance d'orientation les 9 et 10 mai. « Nous sommes fiers de votre travail de promotion de l'esprit d'entreprise, du développement de la jeunesse, de l'autonomisation des femmes et des filles, et de la bonne gouvernance », a-t-il déclaré.