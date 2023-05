Afrique: Sommet des Forces Terrestres Africaines - Téné Birahima Ouattara pour des propositions pertinentes pour endiguer le terrorisme

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara a présidé, le 08 mai 2023, à l'Auditorium du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody, la cérémonie d'ouverture du 11e Sommet des Forces Terrestres Africaines (African Lond Forces Summit-ALFS) en partenariat avec l'U.S. Army, notamment les Forces Américaines pour l'Europe et l'Afrique. « Nous percevons ce sommet comme un forum d'échanges franc, permettant aux parties prenantes d'élaborer des stratégies en vue d'améliorer la sécurité et la stabilité des pays africains en proie à l'insécurité », a-t-il souhaité. L'information est rapportée par www.defense.gouv.ci.

A l'issue de ce rendez-vous international consacré aux questions de Défense qui a enregistré des participants venus de 44 Pays dont 36 pays africains, le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense reste convaincu qu'au terme des échanges, des propositions pertinentes seront faites pour une synergie d'actions, en vue d'endiguer le phénomène du terrorisme.

C'est le Général d'Armée Darryl Williams qu'il a particulièrement remercié pour la confiance placée en la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce 11ème Sommet qui est à la tête de ce commandement

Au nom du Président de la République, Chef Suprême des Armées, le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense a souhaité la cordiale bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement en terre ivoirienne pour cette rencontre internationale. Cette rencontre est l'un des plus grands événements militaires, initié par les Etats-Unis en Afrique et qui se tient alternativement sur les continents africain et américain.

A propos de la thématique : « relever les défis de la sécurité grâce aux partenariats civilo-miltaires », le ministre en charge de la défense dira que cela montre la nécessité pour les Etats de réadapter leurs stratégies. En adoptant une approche globale et multilatérale de la lutte prenant en compte tous les acteurs, notamment les populations et les organisations de la société civile. « Une thématique d'actualité tant le lien entre les populations et les Armées doit être fusionnel afin de procurer une sécurité de qualité », a expliqué le Général de Division Dem Ali, Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre de Côte d'Ivoire.

Pour le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, « la collaboration et la résilience des populations sont indispensables au succès de l'action des forces armées. L'action militaire, appuyée par les actions de développement, constitue à l'évidence, un moyen efficace pour combattre le fléau du terrorisme. D'où l'intérêt du partenariat civilo-militaire ».

M. Téné Birahima Ouattara considère ce sommet comme une opportunité pour la haute hiérarchie des forces terrestres africaines de penser des stratégies pragmatiques et réalistes face aux défis sécuritaires nationaux et internationaux.

La Côte d'Ivoire est engagée dans la réforme de son outil de défense afin de répondre efficacement aux menaces terroristes notamment dans le nord. « Cela se traduit entre autres par la création d'une Zone Opérationnelle Nord avec plus de 2500 soldats déployés en permanence et par la mise en oeuvre d'un programme de développement d'infrastructures de base, d'activités génératrices de revenus des Populations. Ces actions intègrent la prise en compte de nos frères déplacés, venus des pays voisins en proie au terrorisme », a-t-il précisé.

Dans le cadre de la lutte globale contre le terrorisme, le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense a rappelé la création de l'Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme grâce à un partenariat avec la France. Cette académie bénéficie également de l'appui des Etats-Unis.