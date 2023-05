Afrique: Serigne Saliou Dia - « C'est un match qu'il ne fallait pas perdre »

Le sélectionneur du Sénégal se réjouit de la qualification de son équipe pour la finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023. Pour lui, il était important qu'ils décrochent cette qualification pour essayer d'aller inscrire le nom du Sénégal au palmarès de cette compétition.

Le Sénégal a dû attendre la séance des tirs au but pour décrocher son ticket pour la finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023. Après avoir mené le Burkina Faso dès la 16ème minute et de but d'Abdou Aziz Fall, les Lionceaux de la Téranga ont concédé l'égalisation vers la fin du match sur une magnifique réalisation d'Emmanuel Rachide Ouedraodo, alors qu'ils subissaient une nette domination de leurs adversaires.

En conférence de presse, le sélectionneur sénégalais Serigne Saliou Dia a d'abord tenu à « rendre grâce à Dieu » après cette qualification au bout du suspense. « On a assisté à un très grand match, un match de qualité. Je félicite les joueurs du Burkina, je félicite aussi les joueurs sénégalais qui se sont battus, qui avaient cet objectif d'aller en finale. Tout le mérite leur revient », a-t-il indiqué.

Il a profité de l'occasion pour rendre hommage aux éducateurs et les grands centres de formation qui ont encadré depuis leur jeune âge, ces joueurs qui permettent aujourd'hui au Sénégal d'aller disputer sa toute première finale de la CAN U17 TotalEnergies.

« C'est l'occasion aussi de remercier les éducateurs qui ont formé ces enfants. C'est des jeunes qui viennent des régions, de la Casamance, de Saint Louis... partout. Je félicite aussi les grands centres de formation qui sont installés au Sénégal. On essaie de mettre les choses en place, de leur donner une identité sénégalaise, de leur inclure des valeurs sénégalaises », a salué le technicien.

Il admet avoir connu beaucoup de difficultés face à une équipe burkinabé qui a réussi à leur imposer son style. « Je pense qu'aujourd'hui, il y avait une opposition de style. Nous, on avait l'habitude de sortir nos ballons, de progresser collectivement avec le ballon mais le Burkina, son style de procéder par des longs ballons et prendre les deuxièmes pour attaquer... Je pense qu'ils ont été costauds aussi au milieu de terrain. Comme je l'ai dit, c'est un match qu'il ne fallait pas perdre, il fallait à tout prix passer ce cap pour inscrire le nom du Sénégal au palmarès de cette compétition », explique le coach.

Le Sénégal jouera en finale vendredi prochain face au Maroc, vainqueur du Mali, aussi aux tirs au but au Stade de Constantine (0-0; 6-5 tab). Ce choc aura lieu au stade Nelson Mandela d'Alger. Chacune des deux équipes accède pour la première fois à ce stade de la compétition. Après la CAN TotalEnergies 2021, la CAN de Beach Soccer 2022, le CHAN TotalEnergies 2022 et la CAN U20 2023, le Sénégal a l'occasion d'aller chercher un cinquième trophée continental en l'espace d'un an.