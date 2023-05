Afrique: Brahima Traore - « On méritait d'aller en finale »

Malgré l'élimination concédée face au Sénégal en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, Brahima Traoré s'est dit satisfait de ce que ses joueurs ont pu montrer dans le match. Son principal regret est de ne pas pouvoir disputer la finale pour faire plaisir au peuple burkinabé.

Après 1999, 2001 et 2011, le Burkina Faso ne disputera pas sa quatrième finale en Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, cette année en Algérie. Les Etalons U17 ont été éliminés en demi-finale par le Sénégal, ce dimanche 14 mai 2023, au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba, à l'issue des tirs au but (1-1 ; 5-4 tab).

Les poulains de Brahima Traore ont pourtant été dominateurs dans le jeu. Ils se sont procuré de multiples occasions sans malheureusement parvenir à les concrétiser. En conférence de presse d'après-match, le patron du banc de touche du vainqueur de l'édition 2011 a d'abord tenu à féliciter ses joueurs pour leur prestation face aux Lionceaux de la Téranga.

« Je vais féliciter mes joueurs parce que devant une grande équipe comme le Sénégal, beaucoup ne pensaient pas qu'on pouvait aller jusqu'aux tirs au but », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « C'est vrai que nous avons fait preuve d'inefficacité devant les buts mais, ça arrive, parfois dans la précipitation, on fait les mauvais choix mais ça arrive à tout le monde, ce sont les enfants, on va continuer de travailler avec eux, mais il y a une troisième place à aller chercher »

Son regret est de n'avoir pas pu faire plaisir au peuple burkinabé, en accédant en finale de ce tournoi. « On voulait jouer la finale pour le peuple burkinabè mais en tout cas... Je suis attristé, après avoir eu ce bon parcours, on méritait d'aller en finale. On ne retient pas l'équipe qui domine, on regarde celle qui gagne. On ne se reproche rien. On ne regrette rien. Je suis attristé parce que je ne jouerai pas cette finale », a-t-il confié.

Revenant sur le match, le technicien burkinabé a encore une fois regretté le manque de réalisme de ses poulains. « Ce qui nous a manqué, je peux dire que c'est le fait de n'avoir pas pu aller marquer ce deuxième but... Après l'égalisation, on n'est pas restés derrière pour chercher le match nul. On a continué d'attaquer pour marquer le deuxième but. On a un peu pêché devant parce qu'il y a eu quelques précipitations. Mais, il y a eu en tout cas de bonnes choses. On peut retenir de bonnes choses mais comme nous l'avons dit, on voulait aller chercher le deuxième objectif qu'on s'était fixé mais malheureusement, ça n'a pas été le cas mais je pense qu'on n'a pas démérité. Je pense qu'on méritait d'aller en finale. On voulait aller chercher le deuxième objectif qu'on s'était fixé ».

Le Burkina Faso affrontera le Mali, défait par le Maroc, en match de classement, le jeudi 18 mai 2023 au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba.