Afrique: Algérie-Nigeria - Une délégation du NIPSS effectue une visite à la raffinerie de Sidi Arcine

ALGER — Une importante délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria (NIPSS) a effectué, dimanche à Alger, une visite à la raffinerie du groupe Sonatrach de Sidi Arcine (Alger).

Cette visite est la première étape de la tournée de la délégation nigériane qui comprend des visites durant cette semaine au niveau d'infrastructures et projets dans plusieurs wilayas du pays, et des conférences sur des thèmes liés à l'industrie, l'énergie et l'environnement.

Lors de cette première visite, la délégation nigériane a pu assister à une présentation du centre de supervision des pipelines, permettant d'avoir des informations en temps réel sur les opérations d'exploitation, sur l'ensemble du réseau de transport par canalisation du pétrole et du gaz en Algérie.

Les membres de la délégation nigériane se sont notamment enquis des capacités et infrastructures d'export de l'Algérie vers l'Europe à travers les gazoducs sous-marins vers l'Italie et l'Espagne.

Il a été question également, lors des échanges au cours de cette visite, des importantes capacités de raffinage de l'Algérie lui permettant de commercialiser des produits d'hydrocarbures finis vers les marchés national et international.

Outre le contrôle en temps réel et les opérations de réduction des gaz torchés, les membres du NIPSS ont aussi évoqué la question des avantages comparatifs de l'Algérie en matière d'export de gaz naturel. Dans ce cadre, les représentants de Sonatrach ont souligné la proximité de l'Algérie avec les marchés européens, les liaisons par gazoduc avec l'Italie et l'Espagne ainsi que la longue expérience du groupe Sonatrach dans le secteur du gaz.

A noter que ce centre, implanté au niveau du siège de la direction du TRC à Sidi Arcine (Est de la capitale), est en charge de suivre l'activité sur un réseau d'une longueur de 21.000 km de canalisations assurant une capacité de transport de 405 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP)/an, articulé autour de 43 canalisations dont 23 gazoducs.

Avec ce centre, Sonatrach bénéficie d'une vue centralisée de toutes les opérations de transport du pétrole, condensat, gaz de pétrole liquéfié (GPL) et gaz naturel, une opération devenue possible grâce à l'utilisation des outils de numérisation et de technologies de dernière génération, qui permettent d'avoir des donnés opérationnelles, globales, détaillées, et instantanées, en matière de pression et de températures des équipements utilisés.

Dans le cadre de sa visite en Algérie, la délégation nigériane se rend dans plus de 40 sites répartis sur 11 wilayas (Alger, Oran, Laghouat, Timimoun, Ouargla, Constantine, Skikda, Annaba, Sétif, Ghardaïa et Bejaia), afin de visiter différentes infrastructures et projets industriels et énergétiques, des sites relevant du domaine de l'agriculture et de l'industrie pharmaceutique, mais aussi des instituts de formation et autres centres de recherche.