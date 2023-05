Algérie: L'UIPA rejette la résolution du Parlement européen concernant le pays

BEYROUTH — L'Union interparlementaire arabe (UIPA) a exprimé son indignation et son rejet de la résolution du Parlement européen (PE) sur la liberté d'expression et de la presse en Algérie, et les informations fallacieuses qu'elle contient et qui visent à saper les réalisations de l'Algérie dans les fora régionaux et internationaux, mettant en garde contre les conséquences de ce chantage politique et de ces tentatives d'altération des faits.

"A la lumière des communiqués politiques erronés publiés par le PE contre les pays arabes qui rejettent le principe de tutelle et les diktats, relavant d'une ingérence flagrante dans leurs affaires internes, notamment son dernier communiqué sur la liberté de la presse et d'expression en Algérie, l'UIPA exprime son indignation et son rejet catégorique de la résolution du PE et des informations fallacieuses qu'elle contient, visant à ternir l'image de l'Algérie et à saper les réalisations de ses institutions constitutionnelles et des droits de l'Homme", lit-on dans un communiqué très ferme rendu public par l'UIPA.

Elle a souligné son rejet catégorique de l'immixtion du PE dans les affaires internes des pays indépendants et souverains, et de la politique de deux poids deux mesures, en prétextant un intérêt pour les droits de l'homme dans certains pays arabes, alors qu'il ferme les yeux sur les agressions sionistes barbares contre les citoyens et leurs droits légitimes en Palestine et dans d'autres pays vulnérables.