Algérie: Le Ballet 'Igor-Moïseyev' de la Fédération de Russie enchante le public algérois

ALGER — Un spectacle époustouflant de chorégraphies folkloriques, représentant la mosaïque patrimoniale de Russie et autres cultures du monde, a été présenté, jeudi soir à Alger, par l'Ensemble académique d'Etat de danses populaires, "Igor-Moïseyev" de la Fédération de Russie, sous la direction artistique d'Elena Scherbakova, devant un public nombreux.

En présence de la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji, la cinquantaine de ballerines et de danseurs de l'Ensemble "Igor Moïseyev " ont présenté, 90 mn durant, une dizaine de tableaux riches en couleurs et en mouvements, alternant entre danses, folkloriques, traditionnelles et populaires russes et autres pays.

Le public a ainsi pu apprécier et découvrir quelques-unes des danses de l'Ex. Union soviétique de différentes régions et contextes sociaux, appréciant la finesse et la précision de leur exécution dans des cadences rapides qui exigent une grande souplesse.

Les différentes danses présentées, souvent mêlées à des performances physiques hautement acrobatiques, reposaient, au-delà des cadences et des chorégraphies que recèle chacune d'elles, sur la variété de l'accoutrement, somptueusement conçu dans des modèles de haute couture, aux couleurs vives, propres à chaque région ou contexte représenté.

Dans des atmosphères de grands soirs, les ballerines et les danseurs russes, pimpants et aux mines joviales, ont présenté, entre autres danses hautement techniques et esthétiques, "Le Khorovod", danse festive qui consiste à se déplacer en cercle en se tenant par la main, alors que la danse "pliaska", également festive propulse l'assistance sur les terres et la tradition de la vaste Russie, à travers des mouvements très énergiques.

Le public a pris du plaisir à apprécier un spectacle visuel plein, aux mouvements et gestes "fins, justes, élégants et précis", sortant avec l'impression d'avoir pris part à un "vrai voyage initiatique" à la découverte de la richesse culturelle de la "grande Russie".

Fondé en 1943 par le grand danseur russe Igor Moïseyev, le Ballet national russe de danse populaire baptisé du nom de cette grande figure artistique du XXe siècle, est le premier ensemble académique de danse folklorique à voir le jour dans le monde.

Reconnu comme le plus grand chorégraphe du XXe siècle, en particulier dans le domaine de la danse folklorique inspirée de contes populaires et de légendes basées sur des épopées théâtrales, Igor Alexander Moïseyev (1906-2007), était un jeune danseur au Ballet Bolochoi lorsqu'il avait décidé de s'intéresser aux danses folkloriques populaires en Russie et dans le monde.

Alexander Moïseyev arrivera à mettre en valeur les danses locales de différentes régions, en rassemblant plus de 200 danseurs formés au ballet, et en concevant plus de 300 oeuvres de danse.

Le Ballet "Igor-Moïseyev" de la Fédération de Russie continuera de se produire à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, jusqu'à dimanche prochain.