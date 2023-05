Afrique: Ouedraogo - «On a tout donné mais ça n'a pas marché»

Désigné Homme du match à l'issue du choc Sénégal-Burkina Faso en demi-finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023, Emmanuel Rachid Ouedraogo a livré un match impressionnant, conclu par un but magnifique à la 83ème minute. Il regrette l'élimination des Etalons U17 et veut désormais aller chercher la troisième place.

Auteur à la 83ème minute d'un excellent but qui a permis au Burkina Faso d'arracher l'égalisation face au Sénégal (1-1), en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, Emmanuel Rachide Ouédraogo a été désigné Homme du match par la Confédération africaine de football (CAF), au terme de la partie.

Le but sur un tir rageur du joueur de Rahimo FC est venu concrétiser la domination des hommes de Brahima Traoré. Malheureusement, l'épreuve fatidique des tirs au but ne leur a pas souri. Dernier tireur burkinabé, Soulaymane Alio a envoyé sa frappe sur la barre transversale alors que les Sénégalais réussissaient un sans-faute (5-4). « On a perdu aux tirs au but, on a tout donné mais ça n'a pas marché. On peut dire que les sénégalais étaient encore plus motivés que nous », a regretté le joueur en conférence de presse.

Rachide Ouedraogo a évoqué le manque de réalisme de son équipe qui s'est créé une multitude d'occasions dans le match sans réussir à les concrétiser. « On a eu plus d'occasions mais on n'a pas pu les concrétiser », a-t-il indiqué, heureux malgré tout d'avoir décroché ce trophée individuel.

Il est désormais question d'aller chercher la troisième place. « On va continuer de travailler dur pour aller chercher la troisième place. On va continuer d'écouter les consignes des coaches et grâce à Dieu, que ça ira », promet le joueur.