Ile Maurice: Fête des mères - Faire plaisir en surveillant son porte-monnaie

Les campagnes de marketing pour la fête des mères et des pères sont déjà lancées. Avec la cherté de la vie, il est difficile pour ceux ayant peu de moyens de faire plaisir à leurs proches ou à eux-mêmes. Dans tous les cas, il est conseillé de dépenser sans faire d'excès. Surtout ceux qui recevront leur salaire plus tôt.

Les mères et les pères seront fêtés le dimanche 28 mai. À cet effet, les fonctionnaires percevront leur salaire le vendredi 26 mai au lieu du lundi 29 mai. Une nouvelle qui provoque la grogne chez les employés du secteur privé. Reeaz Chuttoo, porte-parole de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), relève que tous les employés, peu importe le secteur où ils travaillent, célèbrent cette fête. «Il est clair que beaucoup de travailleurs du secteur privé auraient souhaité avoir leur salaire plus tôt comme les fonctionnaires.

Le gouvernement a parlé comme un employeur. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement le fait. Nous avons fait une demande pour le secteur privé et nous espérons que le gouvernement lancera au moins un appel pour les employés du privé.» Il fait ressortir que pour forcer le paiement des salaires plus tôt, il faut un amendement légal. «Certaines entreprises où nous avons la reconnaissance ont montré leur bonne foi en proposant une avance afin de ne pas perturber leur système. Malheureusement, toutes les compagnies privées ne sont pas obligées de leur emboîter le pas», fait-il comprendre.

Cindy, qui travaille dans l'hôtellerie, trouve cette décision injuste. «Nous avons tous des mamans et des papas à qui nous voudrions faire plaisir en ce jour spécial», déclare-telle. «Il est d'ailleurs déjà difficile de faire plaisir à nos proches ou à nous-mêmes avec tout l'argent qui finit dans l'achat des produits essentiels. J'ai dû revoir le budget de cadeaux pour toutes les occasions. Sans le versement des salaires plus tôt, on devra peut-être offrir le cadeau après le 28 mai. Mais c'est sûr qu'un petit cadeau peut toujours faire plaisir.»

Achat de cadeaux

D'ailleurs, à l'occasion de la fête des mères, plusieurs commerces ont déjà lancé leur campagne de promotions. Les réseaux sociaux sont inondés d'annonces de prix réduits et de cadeaux en bonus. L'enseigne 361 a démarré sa campagne le vendredi 12 mai et elle durera jusqu'au 5 juin. Le thème, cette année, annonce Géraldine L'Ecluse-Ameer, Retail Marketing Manager, est «Bien plus pour ma maman». À part des discounts allant jusqu'à 40 % sur les items, il y a plus de 2 000 cadeaux offerts sur les achats.

«Chacun fera un effort pour acheter un cadeau pour sa maman et son papa. On offre ainsi aux clients trois options exclusives : Cim Finance, Rogers Capital et 361 crédit. Le client pourra choisir ce qui est approprié à son budget. Avec 361 crédit, par exemple, le client pourra acheter et payer sur un maximum de 12 mois sans intérêts. Il y a une télé affichée à Rs 12 000, sur 12 mois, le client le payera à Rs 12 000. Ce genre d'options a été conçu pour aider les clients.» Il est estimé que les achats se feront principalement dans la semaine précédant la fête des mères.

Du côté des plus petits commerçants, il est difficile de faire des réductions aux clients. Une commerçante de vêtements à Curepipe indique qu'il n'y a pas le même engouement pour le shopping pour les fêtes comme avant. «La vente est moindre et les revenus minces. Le prix des articles augmente de jour en jour. Pour l'heure, pas d'engouement observé pour les achats de la fêtes des mères et des pères. Notre clientèle n'a pas les moyens de dépenser avec les denrées essentielles qui coûtent déjà très cher. Les clients se plaignent du coût de la vie. Je ne m'attends pas à de grandes ventes pour l'occasion. Je pense que la vente sera meilleure dans les grands magasins.»

Éviter les dépenses exagérées

Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), relève que l'achat de cadeaux dépend des moyens. Avec la cherté de la vie, il recommandé aux consommateurs de ne pas faire de dépenses exagérées. «Certes, c'est une fête importante mais il ne faut pas faire des dépenses au-delà de ses moyens, mais des dépenses rationnelles.

Avoir son salaire plus tôt que d'habitude peut être désavantageux. Ceux qui recevront leur salaire plus tôt doivent savoir comment en faire bon usage afin de ne pas se retrouver en difficulté dans les dernières semaines de juin», précise-t-il. Il estime qu'il faudrait changer d'approche pour offrir un cadeau. Surtout si l'on ne peut se permettre des petits plaisirs. «Un cadeau n'est pas obligé d'être quelque chose qu'on doit tout le temps acheter. On peut le faire à travers des gestes, par exemple, préparer un repas, sortir une personne ou même lui accorder plus de son temps. Il faut trouver des moyens créatifs pour les cadeaux.»