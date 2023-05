Algérie: Le président de la République ordonne d'accorder des facilitations aux familles exploitant les espaces forestiers

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, à l'effet d'accorder davantage de facilitations aux familles algériennes qui exploitent les espaces forestiers, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit à l'effet d'accorder davantage de facilitations aux familles algériennes qui s'évertuent à hisser le rendement du secteur agricole, à travers l'exploitation des espaces forestiers, et ce pour doubler les revenus de ces familles de manière optimale et non nuisible au couvert forestier, ni à l'environnement", précise le communiqué.

Avant l'approbation du projet de loi relatif aux forêts et au patrimoine forestier, le Président Tebboune a souligné "l'impératif de fixer et déterminer l'objectif de sa révision dans le contexte de l'actualisation et l'adaptation du rôle des forêts et du patrimoine forestier dans le développement et la promotion de l'économie nationale", selon la même source.