Algérie: Vers la mise en place d'une commission chargée des dossiers de litiges et corruption dans le cadre de l'ANSEJ

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, la mise en place d'une commission chargée de traiter le dossier de l'ex-Agence nationale de soutien et de l'emploi de jeunes (ANSEJ), a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président de la République a également affirmé que "les dossiers de litiges et de corruption découlant des précédentes politiques de la Issaba, dans le cadre de l'ANSEJ, doivent être traités à un autre niveau de compétence, après mise en place d'une commission chargée de les régler de manière définitive, cette mesure ne relevant pas des prérogatives du ministère des Start-up", précise le communiqué.

Le Président Tebboune a en outre souligné que "les tâches de cette agence consistent en l'appui et l'accompagnement des jeunes dans leurs activités créatrices de richesses et d'emplois", saluant à cette occasion "la coordination et la synergie entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises".