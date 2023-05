Afrique de l'Ouest: CAN U17 / Soumaila Coulibaly (Coach Mali) - « L'histoire du Mali dans le tournoi est connue »

L'entraîneur du Mali Soumaila Coulibaly et le capitaine Ibrahim Diarra affirment qu'ils feront tout pour battre le Maroc dimanche soir à Constantine en demi-finale de la CAN U17 2023, afin d'entrer dans l'histoire.

Le Mali a remporté deux trophées de la CAN U17 et deviendra l'équipe la plus titrée du tournoi s'il s »impose en Algérie.

« L'histoire du Mali dans le tournoi est connue et nous sommes ici pour créer une nouvelle histoire. En tant qu'entraîneur, je n'ai jamais gagné ce tournoi et ces joueurs non plus ne l'ont pas gagné. Nous voulons également faire partie de l'histoire du football malien et essayer de la gagner pour nous-mêmes », a déclaré Coulibaly.

Ses sentiments sont partagés par le capitaine Diarra, qui assure que les joueurs ont soif de décrocher le titre.

« Nous sommes ici pour créer notre propre histoire avec ce groupe. Tout ce que le Mali a accompli appartient au passé et maintenant nous voulons créer un nouvel exploit », a noté le milieu de terrain.

Le Mali affronte un adversaire qu'il connaît plus ou moins bien, pour l'avoir affronté lors de deux matches préparatoires avant le tournoi. Ils ont perdu le premier match 1-0, mais ont remporté le second 2-1.