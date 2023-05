Afrique: Mamelodi vs Wydad - Rulani Mokwena avertit ses joueurs après le nul à Casablanca

L'entraîneur des Mamelodi Sundowns a lancé un avertissement à ses joueurs, les prévenant que le nul de Casablanca contre le WAC, n'est pas encore synonyme de qualification en finale. Mamelodi vs Wydad a lieu le weekend prochain à Pretoria.

Rulani Mokwena a scruté leur nul vierge décroché à Casablanca samedi contre le Wydad Athletic Club. Un résultat raisonnable pour une équipe sud-africaine qui a fini la première mi-temps avec 10 joueurs et a conclu le match à 9. Neo Maema et Marcelo Allende ont reçu respectivement un carton rouge chacun au Stade Mohammed-V de Casablanca.

« Je pensais qu'avant le carton rouge, nous étions très bons, nous avons [même] marqué et il y a eu des moments où nous avions 65% de possession de balle. Je pense que nous avons été excellents et c'est pourquoi je donne tant d'éloges et d'applaudissements aux joueurs », a déclaré Mokwena après le match à Sundownsfc.co.za.

Malgré ce résultat positif, Mokwena demande à ses joueurs de rester sur leur garde avant ce Mamelodi vs Wydad. « Nous gardons les pieds sur terre et restons concentrés sur le match retour à Pretoria, nous savons que nous aurons aussi la nation jaune derrière nous.

Dans ces circonstances, émotionnellement, cela ressemble à une victoire. Mais je suis le premier à dire que ce n'est que la mi-temps. Maintenant, nous devons nous concentrer sur un match retour difficile. »

Mokwena a raison d'autant plus que les Masandawana défient les champions en titre de la LDC CAF. « C'est la Ligue des champions contre les champions en titre. Nous devons encore jouer 90 minutes [à Pretoria].

Je suis juste très fier des joueurs pour une performance courageuse, une discipline incroyable, une flexibilité tactique incroyable et une adaptation dans des circonstances très difficiles. »

« Il y a beaucoup de clubs qui ont gagné la Ligue des champions plus que nous. Il y a beaucoup de clubs qui ont plus de pression que nous pour gagner la Ligue des champions chaque année parce qu'ils l'ont fait plus. Le Wydad est le champion en titre et nous devons continuer à faire de notre mieux.

Nous devons nous battre, bien jouer et donner le meilleur de nous-mêmes à ce club de football et profiter de l'opportunité, car nous savons que cela ne vient pas à tout le monde », a conclu Mokwena.

Les Brésiliens accueillent le Wydad Casablanca lors du match retour de ces demi-finales de la LDC CAF à Pretoria le samedi 20 mai au stade Loftus Versfeld. Mamelodi vs Wydad commence à 13 h 00 GMT.