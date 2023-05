Algérie: Accession en Ligue 1 - Sprint final indécis au Centre-ouest, l'US Souf sur du velours

US Souf

ALGER - A trois journée du tomber de rideau de la saison de Ligue 2 de football amateur, tout reste possible dans le groupe centre-ouest où le sprint final pour l'accession en Ligue 1 s'annonce indécis avec une époustouflante course poursuite entre l'ES Mostaganem et l'ES Ben Aknoun, alors que l'US Souf, solide leader du groupe Centre-Est, a déjà franchi un grand pas pour rejoindre l'élite nationale.

Si l'US Souf (57 pts) a pris une sérieuse option pour une accession historique en Ligue 1 avec sept points d'avance sur son dauphin l'AS Khroub, le chassé-croisé entre l'ES Mostaganem (1ere, 61 pts) et l'ES Ben Aknoun (2e, 60 pts) devient intense et stressant pour les deux galeries, avant la grande explication prévue lors de la dernière journée sur les hauteurs d'Alger, à Ben Aknoun.

Avant ce match capital pour les deux équipes, l'Espérance de Mostaganem se déplacera chez le MCB Oued Sly (5e, 45 pts) puis accueillera le SKAF Khemis Miliana (7e, 39 pts), alors que l'ES Ben Aknoun recevra le SC Mecheria (4e, 51 pts) avant de se rendre chez le WA Tlemcen (14e, 25 pts) déjà en vacances.

Dans le groupe Centre-Est, l'US Souf, surgie de nulle part, n'a plus besoin que d'une seule victoire pour composter son ticket pour la Ligue 1.

Elle aura les faveurs des pronostics lors de la prochaine journée en se déplaçant chez la lanterne rouge, la JSM Skikda, déjà condamnée à la relégation au palier inférieur.

Dans la poule Centre-Ouest, six équipes sont à la lutte pour éviter les deux dernières places synonymes de relégation, étant donné que le sort du RC Relizane (0 point) est déjà scellé : il s'agit du WA Tlemcen, du RC Kouba, du MC Saida, de l'O Médéa, du NA Hussein-Dey et du GC Mascara, qui devront faire le plein de points lors des prochaines journées pour éviter le purgatoire. Autant dire que la bataille sera rude et tout aussi épique pour ces équipes qui ont déjà évolué en ligue 1.

Contrairement à la poule Centre-Ouest, la bataille risque d'être plus féroce dans la poule Centre-Est pour le maintien en Ligue 2 et éviter d'accompagner la JSM Skikda et HAMRA Annaba en Inter-régions la saison prochaine.

Dans ce groupe, il s'agit d'au moins 10 clubs qui sont concernés par la lutte pour le maintien : de l'US Chaouia premier relégable avec 33 points au MO Constantine et le CA Batna qui totalisent 39 points.

Selon les règlements de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), en cas d'égalité de points entre deux équipes ou plus au terme du classement final, plusieurs critères seront pris en compte.