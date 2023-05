Algérie: Un arrêté interministériel accorde des incitations aux entreprises intéressées par la recherche scientifique

ORAN — Un arrêté interministériel signé récemment accorde des incitations aux entreprises intéressées par la recherche scientifique, a indiqué samedi à Oran Sid Ali Zerrouki directeur général de l'accélérateur de start-up "Algeria Ventures".

Représentant le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Petites et moyennes entreprises à la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon international de la synergie industrielle à Oran, M. Zerrouki a indiqué que l'arrêté interministériel a été signé il y a moins d'une semaine, soulignant qu'il accorde des incitations et des exonérations fiscales aux institutions qui mènent des recherches scientifiques.

La décision, a-t-il dit, est accompagnée des textes d'application de la loi de 2016 sur les institutions de recherche scientifique car elle montre tous les mécanismes et clarifie la méthode de travail pour ces institutions.

Pour sa part, le représentant du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Boudjemia Karim, a déclaré, lors de la cérémonie d'ouverture du Salon international de la synergie industrielle qui a lieu au Centre des conventions Mohamed Benahmed à Oran du 13 au 16 mai, que le salon met en avant les directives des pouvoirs publics pour développer la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut qui est actuellement estimée entre 5 et 6 % et devrait atteindre entre 10 et 15%.

La contribution du secteur industriel au produit intérieur brut, a expliqué M. Boudjemia, est obtenue grâce à la valorisation de diverses initiatives visant à convertir les matières premières en biens manufacturés et en produits destinés à d'autres secteurs.