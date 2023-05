Algérie: Concours des ARTs plastiques/Skikda - Ghada Laïdi Sista remporte le 1er prix

SKIKDA — L'artiste Ghada Laïdi Sista a remporté samedi le premier prix du concours des arts plastiques organisé à Skikda sur le thème du "patrimoine algérien" dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai).

La plasticienne a été primée pour sa toile représentant une femme algérienne en train de rouler le couscous à la traditionnelle.

Pour l'artiste Ghada Laïdi Sista, son choix du thème du couscous s'explique par le fait que c'est un pan du patrimoine culinaire aux origines très lointaines que les femmes algériennes excellent dans sa préparation.

Une vingtaine de plasticiens de plusieurs communes de la wilaya ont participé à ce concours, selon Mme Khadidja Grine, membre du jury et archéologue à l'annexe locale de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégé (OGEBC). L'évaluation des tableaux s'est axée sur le thème "la technique et la composition du dessin".

Initiée par l'antenne locale de l'OGEBC et l'association "Art et innovation", ce concours dont le slogan a été "notre patrimoine, notre identité" vise à découvrir les jeunes talents plasticiens et faire prendre conscience de l'importance du patrimoine et de sa protection, a déclaré à l'APS Khatim Benbouzid, directeur de l'antenne locale de l'OGEBC.

Toutes les oeuvres candidates à ce concours ouvert aux jeunes de 16 à 35 ans ont été exposées à la bibliothèque de lecture publique du centre-ville de Skikda.