Congo-Kinshasa: Beni - La sécurité est rétablie depuis 3 mois dans la localité de Cantine

Le calme règne dans la localité de Cantine(Beni) depuis trois mois maintenant, a affirmé, samedi 13 mai, le point focal de la protection civile dans ce village, Tanganyika Warka.

Selon lui, c'est le fruit du mécanisme local d'alerte sécuritaire instauré par le comité local de protection, la jeunesse et la protection civile en collaboration avec les services de sécurité.

La localité de Cantine située dans le groupement Baswagha-Madiwe du secteur de Beni Mbau(Nord-Kivu) était touchée par des cas de vols à mains armées.

Il ne se passait pas une semaine sans qu'une maison de commerce ou d'habitation ne soit cambriolée. Ce qui avait poussé les jeunes membres du comité local de protection, la protection civile et la société civile à mettre en place des mécanismes d'alerte précoce de tous les mouvements suspects dans cette agglomération à vocation commerciale.

Ceci a eu pour effet l'arrestation de plusieurs bandits armés par les services de sécurité, car les alertes remontaient en temps réel auprès des services de sécurité.

« Les jeunes travaillent bonnement avec les services de sécurité. On n'écoute plus parler de tels actes. La mission était que : on faisait des sensibilisations dans des quartiers, on appelait les jeunes et on les faisait sensibiliser sur la sécurité. Quand on se présentait dans des quartiers, on parlait d'abord avec le chef », a indiqué Tanganyika Warka, point focal de la protection civile à Cantine.

Il salue la franche collaboration entre la population et les unités de la police implantées à Cantine, qui permet aujourd'hui à cette localité de vivre en paix.

Les initiateurs de ce mécanisme d'alerte comptent l'étendre à d'autres entités du groupement de Baswagha-Madiwe où l'insécurité persiste toujours.