Cote d'Ivoire: Apéro Tourisme 225 - Les potentialités touristiques de Korhogo mises en valeur lors de la 7e édition

« Rôle et importance de la population locale dans le développement touristique de la région du Poro ». C'est la thématique autour de laquelle la 7e édition d'Apéro Tourisme 225 s'est tenue à Korhogo, du 28 au 30 avril 2023.

Organisé par Moon Drive, cet évènement qui promeut le tourisme a pour objectif principal de trouver des solutions aux problèmes du tourisme ivoirien tout en mettant en lumière les atouts touristiques et les acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi cette édition a déposé ses valises à Korhogo, selon Maïmouna Coulibaly, commissaire générale de l'Apéro Tourisme 225, pour mettre en lumière les atouts touristiques de la région du Poro.

« Cette première édition à l'intérieur débarque ici avec son lot d'innovations. Au cours de cet acte 7, un marché touristique, le premier dans la région du Poro, sera ouvert afin de vous permettre de toucher du doigt le paradis touristique qu'est le Poro », a-t-elle fait savoir dans son discours à l'ouverture, indique la note de presse dont fratmat.info a reçu copie, le 11 mai 2023.

A en croire le communiqué, des créateurs locaux, à savoir les fabricants de perles, les productrices de beurre de karité, les sculpteurs, les forgerons de Koni et bien d'autres merveilles artisanales, représentatives de la culture Sénoufo ont été mis en valeur.

« La cité du Poro, à l'image de plusieurs localités du septentrion ivoirien, regorge d'innombrables potentialités et sites touristiques. La case sacrée de Nianfouin, l'Eco ferme de Locoli ou encore les tisserands de Waraniéné constituent des richesses inestimables pour Korhogo et sa banlieue. Toutefois, le tourisme local dans cette cité pittoresque tarde à atteindre le niveau, la notoriété et la visibilité qu'il mérite. Nous voulons à travers cet évènement ici, ressortir toutes ces valeurs afin de les faire connaître. C'est notre culture, c'est notre identité. Notre culture, c'est nous », s'est exprimée la commissaire générale.

Les résolutions sorties des échanges ont été répertoriées par un comité d'exécution et de suivi mis sur pied. Ce comité va orienter les populations locales dans l'application de ces solutions.

Une sensibilisation terrain a été organisée par des jeunes acteurs du tourisme ivoirien et influenceurs pour permettre aux populations des villages de Gnambélégué et Waraniéné de prendre conscience des richesses touristiques et culturelles qui les entourent afin de les valoriser et en faire des ressources financières.

Plusieurs acteurs du tourisme local et national ont été honorés lors de cette 7e édition qui a tenu toutes ses promesses, se félicite la commissaire générale