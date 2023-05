Congo-Kinshasa: Drame de Kalehe - Une équipe de l'UNICEF commence à apporter l'aide aux sinistrés

Une équipe de l'UNICEF composée de spécialistes en santé, nutrition, assainissement, choléra, protection de l'enfant et éducation a commencé à apporter une aide vitale, en réponse aux inondations et coulées de boue dévastatrice qui ont tué plus de quatre cents personnes, selon les autorités sanitaires de la province. L'UNICEF l'a fait savoir dans un communiqué publié samedi 13 mai.

Des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Le choléra étant endémique dans la région, l'une des priorités de l'UNICEF est d'améliorer les conditions de vie et d'assainissement afin de prévenir l'apparition de maladies diarrhéiques.

Les réseaux de distribution d'eau ayant été totalement ou partiellement détruits, les communautés recueillent de l'eau non traitée du lac Kivu ; ce qui accroît considérablement le risque de maladie.

« Nous sommes profondément attristés par ces pertes en vies humaines et les ravages que ces inondations ont causé sur une communauté déjà vulnérable », a déclaré Grant Leaity, Représentant de l'UNICEF en RDC.

L'agence onusienne dit agir rapidement pour éviter de nouveaux décès et apporter une assistance à ceux qui sont dans le besoin. L'UNICEF a distribué des kits d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) ainsi que des kits de prévention et de contrôle des infections (PCI) à utiliser dans les établissements de santé, 100 kg de chlore pour les installations sanitaires et 12 tonnes de matériel supplémentaire comprenant des seaux, des jerrycans et des savons pour l'installation de points de chloration afin de s'assurer que la population a accès à de l'eau potable et propre.

Cinq équipes de lutte contre le choléra ont été également déployées afin de renforcer la surveillance de la maladie, de répondre à tous les cas suspects de choléra et d'intensifier les activités de promotion d'une bonne hygiène.

L'UNICEF a fourni du matériel médical et des médicaments aux zones de santé touchées et s'efforce également d'identifier et de réunir les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. En collaboration avec une ONG partenaire, l'UNICEF a immédiatement mis en place quatorze espaces « amis des enfants », où ces derniers peuvent bénéficier d'un soutien en matière de santé mentale de la part de praticiens qualifiés. L'UNICEF et ses partenaires se préparent également à distribuer environ 4 000 kits d'articles non alimentaires aux ménages touchés.