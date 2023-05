Congo-Kinshasa: Crise du maïs - Le gouvernement décide de suspendre la parafiscalité pour accroitre les importations

Le gouvernement a adopté, vendredi 12 mai lors du conseil des ministres, plusieurs mesures urgentes proposées par le ministère de l'Economie nationale pour soulager les besoins urgents en approvisionnement en farine de maïs. Il a aussi adopté des mesures structurelles à prendre visant à améliorer la production locale et régler le problème dans la durée, selon le compte-rendu de ce conseil des ministres.

Parmi ces mesures, figure la suspension pour une durée de six (6) mois de tous les droits, taxes et redevances (parafiscalité) sur l'importation de maïs afin d'inciter les importateurs locaux à accroitre leur volume d'importation.

Le gouvernement a décidé également de la suspension des droits, taxes et redevances (parafiscalité) à l'importation des intrants et engins agricoles (taxe zéro) pour réduire les coûts de revient et soutenir la production locale.

Les autres recommandations du ministère de l'Economie adoptées par le gouvernement sont les suivantes :

l'accompagnement des importateurs locaux de la farine de maïs et du maïs en grain avec une commande symbolique pour accroitre l'offre disponible et répondre dans l'immédiat à la demande urgente et pressante de cette denrée. Les modalités pratiques de cet appui du gouvernement seront définies par le ministère de l'Economie Nationale avec les gouverneurs des provinces concernées ;

l'élaboration conjointe avec les producteurs locaux (fermiers) d'un plan d'urgence d'accroissement de la production locale de maïs, assorti d'objectifs quantitatifs pour la prochaine saison agricole A. Les modalités de l'accompagnement du gouvernement seront définies avec les ministères de l'Agriculture et celui des Petites et Moyennes Entreprises ;

la constitution des réserves stratégiques en produits de première nécessité pour prévenir, à tout moment, l'apparition des crises de ce genre ;

l'élaboration urgente du Plan de ramassage de la production de maïs dans les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï, dont les modalités pratiques sont à définir par les autorités provinciales, avec la collaboration de la SNCC et des producteurs locaux ;

l'accompagnement du Service national à travers le ministère de l'Agriculture, pour renforcer ses capacités de production et accroitre sa productivité ;

le renforcement de la surveillance du marché avec des outils d'alerte adéquats pour anticiper les éventuelles pénuries, décourager les pratiques des prix illicites et celle de rétention des stocks ;

le soutien à la recherche locale en matière agricole, de pèche et de l'élevage notamment à travers l'INERA;

la mise en place d'un Comité technique pour un suivi rapproché et une évaluation des mesures gouvernementales qui seront adoptées dans le cadre de ce dossier.

Depuis plusieurs semaines, les régions du Grand Kasaï et Grand Katanga font face à une forte pénurie de farine de maïs, qui a conduit à une hausse des prix de cette denrée alimentaire. Le maïs est l'un des principaux aliments de base des populations de ces régions.