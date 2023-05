Afrique: Les Ambassadeurs de la CPLP au Sénégal renforcent la coopération stratégique

Luanda — Le Groupe des ambassadeurs de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) accrédités au Sénégal a tenu, jeudi, avec les autorités locales sénégalaises et la communauté universitaire, diverses actions visant à dynamiser les relations politiques, économiques, culturelles, sociales et d'amitié.

Les actions se sont concentrées sur la promotion de la langue portugaise au Sénégal, où les chiffres indiquent plus de 47 000 étudiants apprenant le portugais.

L'engagement diplomatique, auquel ont participé le secrétaire exécutif de la CPLP, Zacarias da Costa, et le représentant permanent de l'Angola auprès de ladite organisation, l'ambassadeur Francisco Oliveira Encoge, a réservé, entre autres rencontres, une audience avec la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aissata Tall Sall.

Lors de la rencontre, la gouvernante sénégalaise a salué la croissance des relations avec les pays lusophones, selon une note de l'ambassade d'Angola au Sénégal, à laquelle l'ANGOP a eu accès samedi.

Le document ajoute que la ministre Aissata Tall Sall a souligné, lors de la réunion, les relations historiques de son pays avec le Brésil, le Portugal, ainsi que la forte dynamique de coopération et d'amitié que le Sénégal entretient avec l'Angola, dans différents domaines, notamment, dans le secteur pétrolier et ses dérivés.

La ministre sénégalaise, qui a également évoqué l'importance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, a indiqué que l'Angola, avec d'autres pays, est un modèle à suivre, notamment en raison de son expérience dans l'exploration pétrolière.

À son tour, le secrétaire exécutif de la CPLP, Zacarias da Costa, a résumé la réunion comme ayant été fructueuse, en particulier en ce qui concerne l'importance d'approfondir les relations entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

"Nous parlons beaucoup d'initiatives dans le cadre de la CEDEAO et de la CPLP, en particulier sur la manière dont nous pouvons approfondir la relation économique dans d'autres domaines", a-t-il déclaré, soulignant l'importance stratégique que le Sénégal a dans la région ouest-africaine, ainsi que sa statut de membre observateur de la CPLP.

Le représentant permanent de l'Angola auprès de ladite organisation, l'ambassadeur Francisco Oliveira Encoge, qui était également présent, a dit que la rencontre tenue avec les autorités sénégalaises contribuera certainement à générer un nouvel élan dans la dynamique reconnue qui existe déjà dans le cadre de la coopération entre la CPLP et le Sénégal.

« Divers aspects ont été abordés lors de la réunion qui pourraient marquer, à court et moyen terme, une coopération entre la CPLP et la CEDEAO, rappelant que nous avons deux membres qui sont également membres de cette organisation, en l'occurrence la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. », a-t-il référé.

Il s'agit du premier voyage officiel d'un secrétaire exécutif de la CPLP au Sénégal, et a également été marqué par des rencontres avec le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, et avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Moussa Baldé.

Le Secrétaire Exécutif de la CPLP a également tenu une réunion de travail avec les ambassadeurs des Etats membres de la CPLP au Sénégal et, également, un déplacement à l'Université Cheikh Anta Diop, où il a rencontré le recteur, Ahmadou Aly Mbaye, avec des professeurs de langues Portugais.

La visite faisait partie des célébrations de la Journée mondiale de la langue portugaise, célébrée le 5 mai.

Dans le cadre de la rotation, l'Angola a succédé au Cap-Vert à la présidence de l'organisation au cours de l'exercice biennal 2021-2023, et son mandat devrait se terminer en juillet de cette année.

Les États membres de la CPLP sont l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental. Le Sénégal détient, depuis 2008, la catégorie d'Observateur Associé de la CPLP, étant ainsi l'un des premiers pays à obtenir ce statut.