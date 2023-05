Angola: La rencontre méthodologique recommande une plus grande articulation entre les institutions

Luanda — La réunion méthodologique sur la stratégie de communication institutionnelle de l'Exécutif s'est achevée samedi, à Luanda, avec la recommandation d'une plus grande harmonisation, production et articulation de la communication institutionnelle.

La dernière journée de travail a été marquée par la présentation des thèmes « Communication institutionnelle externe et programmes respectifs », « Plateformes numériques des départements ministériels et gouvernements provinciaux », « Communication politique/communication stratégique » et « Programmes de formation ».

Lors des communications, le besoin de créer une culture de travail est ressorti qui, en plus de faciliter l'atteinte des objectifs de l'institution, crée des liens d'empathie et d'appartenance, en plus de consolider l'écosystème de communication de l'institution.

Quant à l'approche sur les « plateformes numériques des départements ministériels et des gouvernements provinciaux », il a été noté que le travail de ces départements va au-delà de la mobilisation de la presse pour couvrir les activités.

Ils doivent avoir la capacité d'élaborer des plans de communication, de concevoir des plans de gestion de crise, d'élaborer des agendas de communication pour les ministres, les gouverneurs provinciaux et les administrateurs municipaux, ainsi que d'élaborer des discours et des messages institutionnels et d'autres actions.

Dans l'acte de clôture, le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a déclaré que les outils de communication traditionnels commencent à tomber en désuétude et que les TIC jouent aujourd'hui un rôle très important dans les activités menées, à en juger par la manière de communiquer.

Dans cette optique, il a affirmé qu'il est nécessaire de mettre le savoir au service de la nation, car il n'a de valeur que lorsqu'il est partagé et mis au service de la société.

Mário Oliveira a mis au défi les attachés de presse d'élever le nom de l'Angola, démontrant le potentiel culturel existant et les beautés naturelles pour attirer, non seulement les investissements industriels, mais aussi la sympathie pour les investissements culturels et touristiques.

Selon le responsable, le monde a besoin de connaître l'effort que l'Angola a fait et les progrès économiques et sociaux qui ont été réalisés.

Plus de proximité entre les acteurs de la communication

Mário Oliveira a défendu un rapprochement encore plus grand entre les responsables de la communication institutionnelle pour l'échange d'expériences et une meilleure utilisation des technologies de l'information, comme solutions possibles à certains problèmes de la classe.

Il a souligné qu'il ne fallait pas s'intéresser uniquement aux questions financières, car les finances ne résolvent pas tout.

À titre d'exemple, il a réitéré l'utilisation de plus de créativité, pour améliorer encore plus les résultats.

Lors de l'événement, le Manuel de l'Attaché a été présenté pour la première fois, issu de la 2ème Réunion Méthodologique des Attachés en 2006, à l'époque le Guide de l'Attaché, désormais actualisé à la Stratégie de Communication de l'Exécutif pour la communication externe.

Des représentants des médias, des bureaux de communication institutionnelle des gouvernements provinciaux, des départements ministériels et des missions diplomatiques ont participé à la Rencontre méthodologique de communication institutionnelle de l'Exécutif.

"Stratégie de communication institutionnelle de l'exécutif 2023-2027, organisation, organigramme et fonctionnement de l'écosystème de communication institutionnelle, logo du gouvernement et symboles nationaux, publicité institutionnelle, technique du bureau de presse et relation avec les médias", faisaient partie du programme de l'événement.

Le programme comprenait également l'analyse des thèmes, «Cyber-sécurité», «Médias numériques et réseaux sociaux», «Fake news vs désinformation», entre autres.