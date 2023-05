Congo-Kinshasa: Festival international Maloba - La cinquième édition a tenu son pari

La cinquième édition du festival international Maloba, qui s'est déroulée sur le thème « La diversité culturelle », a fermé brillament ses portes. La Colombie a été l'invitée d'honneur.

Le festival international Maloba, qui a suscité l'engouement de la jeunesse congolaise dans les différents sites, a commencé à la mairie de Kintélé où il a été ouvert par un focus sur les pays basques et l'Espagne. D'autres endroits ont aussi abrité le festival, notamment l'Institut français du Congo (IFC), le Centre culturel Zola (CCZ) et l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Il a permis aux jeunes d'appréhender la variété des talents opérant dans la chorégraphie, la dramaturgie et le cirque par des spectacles de danses au rythme du tam-tam, mêlant tradition, modernisme et techniques originales telles que le jonglage et l'acrobatie.

Dans son adresse, le directeur du festival international Maloba, Hugues Serge Limbvani, a signifié que la cinquième édition a connu un exploit grâce à la députée maire de la ville de Kintélé, Stella Sassou Nguesso, qui a cru en ce projet et a pris quatre représentations dans sa commune. Elle a donné corps a un rêve, le rêve de décentraliser le festival, le rêve d'apporter la culture dans des zones défavorisées, le rêve d'ouvrir une porte vers la périphérie de Brazzaville car tout se concentre toujours sur la ville de Brazzaville. « J'ose espérer que ce que nous avons fait cette année se poursuivra l'année prochaine et qu'on prendra beaucoup plus de temps pour préparer les choses afin que la population de Kintélé puisse profiter totalement de la programmation nationale et internationale de la sixième édition du festival Maloba », a souhaité le directeur de ce festival.

Maloba, poursuit Hugues Serge Limbvani, c'est dix-sept compagnies, vingt- quatre représentations et six cents personnes qui ont assisté. Outre la députée maire de Kintélé, le directeur du festival international Maloba a remercié également le gouvernement de la Colombie qui les a aidés en mettant à la disposition du festival des billets d'avion pour permettre à la troupe colombienne de venir participer à cette cinquième édition. Il en est de même pour le théâtre Daniel sorano qui a donné des billets d'avion à la troupe de la compagnie dramatique nationale sorano pour venir participer à ladite édition. Pareil pour Ertza, Institut culturel du gouvernement des pays basques qui a aussi soutenu ce projet en mettant à la disposition du festival des billets d'avion pour que des artistes basques espagnol viennent eux aussi participer à cette cinquième édition. D'autres institutions comme le Programme d'internalisation de la culture espagnol (PICE) qui a permis la venue de la troupe de Valence Maudixa, les institutions bancaires congolaises et le ministère de l'Industrie culturelle.

Les efforts des opérateurs culturels loués

Emeraude Kouka, représentant de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, a loué le courage et le dynamisme du directeur du festival international Maloba, Hugues Serge Limbvani, car ce n'est pas facile d'organiser un festival au Congo. Les artistes congolais, a-t-il reconnu, sont des battants et les organisateurs des festivals encore plus. « Sachez que le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs apprécie votre initiative. Le ministère soutiendra le festival pour que l'édition de l'année prochaine soit encore beaucoup plus réussie », a-t-il dit.

Pour la députée maire de la commune de Kintélé, les objectifs de ce festival étaient de faire connaître non seulement la culture congolaise aux Congolais mais aussi celle des autres pays invités aux Congolais comme la Colombie, l'Espagne et autres. « Nous espérons que la prochaine édition sera aussi bonne que celle-là. J'ai vu que la jeunesse congolaise était très présente pendant ce festival, que ce soit à Kintélé ou à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. J'ai vu des élèves et je sais que la jeunesse s'implique à la culture congolaise et on espère qu'il y en a parmi eux ceux qui vont choisir les arts comme vocation », a-t-elle déclaré.

Le premier spectacle a porté sur le cirque, acrobatie et contorsion par le groupe Fantastik crew/ Confo et retro (Congo), groupe. Le deuxième spectacle titré Ouragon a été présenté par le groupe de percussion Musée d'Arts (Congo). Le troisième spectacle a été marqué par la danse, la percussion avec des groupes Ballet national congolais et Musée d'Arts. Le quatrième et dernier spectacle a clôturé le festival par le Théâtre, les restitutions des ateliers, Sankofa Danzafro (Colombie) et le Musée d'Arts (Congo) à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Notons que la sixième édition du festival international Maloba portera sur le thème « Les outres mers » et le Sénégal sera l'invité d'honneur.