Congo-Brazzaville: Fespam - La campagne nationale de la onzième édition lancée

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a procédé au lancement de la campagne nationale de promotion de la onzième édition du Festival panafricain de musique (Fespam), le 13 mai, à l'esplanade de la mairie de Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou.

L'édition de relance du Fespam, qui se déroule au lendemain de l'inscription de la Rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a pour thème « La rumba congolaise : envol de la base identitaire vers les vertices du patrimoine de l'humanité ». Ce thème, d'après le commissaire général du Fespam, Gervais Hugues Ondaye, qui va offrir l'occasion de revisiter l'histoire de la rumba congolaise depuis sa création jusqu'à sa consécration mondiale, sera décliné en quatre axes, notamment Les assises identitaires de la rumba congolaise ; Le rayonnement de cette musique et de cette danse en Afrique et dans le reste du monde ; La relation entre la rumba congolaise, la littérature et les autres arts ; Quelles stratégies mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la sauvegarde de ce genre musical ?

Pour cette onzième édition du Fespam, il y aura des spectacles en plein air et en salle, un symposium, un marché de la musique africaine (Musaf), une exposition des instruments traditionnels de musique africaine et une croisière sur le majestueux fleuve Congo animée par les orchestres de renom.

Les différentes activités se dérouleront sur les sites suivants : le stade Alphonse-Massamba-Débat pour le show d'ouverture et clôture ainsi que plusieurs autres spectacles ; l'esplanade du CNRTV à Nkombo ; le terrain Asecna de Mayanga à Madibou ; l'espace situé au centre des logements sociaux de Kintélé ; le Palais des Congrès pour le symposium et les spectacles spéciaux ; le musée de l'histoire du Congo à Mpila pour l'exposition d'instruments traditionnels de musique africaine et le Musaf.

Avec le Fespam, le Congo vise grand

La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, a fixé l'auditoire sur la date de la tenue de l'événement. « Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, le Fespam se tiendra cette année du 15 au 22 juillet à Brazzaville... Comme le sport, la musique est un outil qui participe de façon significative à l'unité des peuples à travers le monde. C'est dans ce contexte que s'inscrit le Fespam, en ce qu'il fait la part belle au concert des nations africaines », a-t-elle fait savoir. Lydie Pongault a souligné qu'avec le Fespam, le Congo vise grand : séduire et conquérir un public diversifié, de plus en plus exigeant, et connecté à l'ère du numérique ; servir de tremplin à l'innovation et de miroir au dynamisme de la jeunesse africaine.

Avant de lancer la promotion du Fespam au niveau national, le Premier ministre, chef du gouvernement, a au nom du président de la République félicité le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, et le commissariat général du Fespam d'avoir réussi à traduire dans les faits l'orientation du chef de l'Etat de voir le Fespam se relancer à l'échelle continentale. Il a remercié également les élus nationaux et locaux du département de la Lékoumou qui se sont joints au gouvernement et ont mobilisé l'ensemble des cadres et la population dudit département pour rehausser de leur présence et de leur parfaite organisation l'éclat de cette cérémonie. « Je voudrais en cette circonstance solennelle proclamer le lancement national de la promotion du Fespam ici à Sibiti et souhaite que la fête soit belle et les spectacles intéressants jusqu'au matin», a-t-il déclaré.

Un show électrique pour certains et froid pour d'autres

Le lancement de la campagne de promotion de la onzième édition du Fespam au niveau national a été agrémenté par les artistes musiciens congolais dans leur diversité. « Venez au Congo participer au Fespam. Venez au Congo capitale de la musique ». C'est par ces belles mélopées que les Bantous de la capitale ont lancé le grand bal de cette soirée promotionnelle. Avant de poursuivre leur répertoire avec des chansons "Eve" et "Osala ngai nini" plus connu par Maman Alphonsine. Après les Bantous de la capitale, le tour est revenu à la diva de la musique gospel au Congo, Belle Agniélé. Elle a chanté "Conversion" et "Nzambé yo oza malamu". Le show s'est poursuivi avec Gypsie la tigresse. Véritable bête de scène, cette amazone de la musique congolaise, originaire de Sibiti, a éclaboussé le public à travers deux chansons "5 gigas" et "Ndzobi", de même pour Diesel Gucci avec la chanson "Yo na nani".

Plusieurs artistes ont défilé sur le podium, notamment les finalistes de la danse « Mopatcho », Maman colonel, Pape God dans "Mwana Makoumba", Zara Umporio dans "La technique du pied", Davy Kassa, pour lequel le public a accompagné dans son refrain « Davy Kassa oleki bango » et le jeune Mixton, avec "Complexe". Les shows se sont poursuivis avec les passages d'Impression des AS de 100% Setho, Nouvel horizon avec la danse « Tia lokolo ». L'actuelle coqueluche de la jeunesse Tidiane Mario a cassé la baraque au point où le public a envahi les abords du podium brisant les barrières de sécurité à travers sa chanson "Pagaille" et « Coco na imboto ». Le public a fait autant arrivant même au pied du podium avec Roga-Roga qui a été à la hauteur de l'événement. "Bokoko" et bien d'autres animations à l'instar de « Jésus sur la croix » ont mis les mélomanes en extase. La même ambiance s'est poursuivie avec Makhalba Malecheck en duo avec MLG Mocristo, puis avec le groupe Patrouille des stars de Kevin, avec la danse « Matakara ». Les groupes Dolisiana, Extra musica international de Quentin Mouyasco ou les individualités telles qu'Alexis de Bana Batéké, Grand Rebelle, Fanie Fayard, Shéryl Gambo ont bouclé cette soirée musicale.