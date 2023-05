Afrique: Said Chiba - 'Nous avons été patients et organisés'

L'entraîneur marocain Said Chiba a rendu un vibrant hommage à ses joueurs pour avoir exécuté à la perfection, leur plan tactique contre le mali qu'ils ont battu 6-5 aux tirs au but à Constantine dimanche soir pour arracher leur ticket de qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023.

Les Lionceaux de l'Atlas ont tenu bon pendant tout le match, arrachant un nul vierge à l'issue du temps réglementaire. Ils ont résisté face à une puissante attaque malienne, avant que l'héroïsme de leur gardien Taha Benrhozil ne les aide à triompher aux tirs au but.

« Nous savions que nous allions dans un match difficile et il fallait bien le gérer et faire en sorte que le Mali, qui est une équipe de très haut niveau, ne trouve pas son rythme et ses canaux pour attaquer. Nous avons joué de manière compacte tel que nous avions prévu », a noté l'entraîneur.

Il ajoute: « Nous avons été patients et très organisés et c'était la seule solution pour gagner. Nous avons très bien exécuté notre plan et ces joueurs ont fait preuve de beaucoup de discipline tactique au-delà de leur âge."

Le Maroc a l'une des défenses les plus hermétiques du tournoi jusqu'à présent, et ils n'ont encaissé que deux buts, contre la Zambie, lors de leur dernier match du Groupe B dans lequel ils ont changé presque toute l'équipe puisque la qualification pour les quarts de finale était déjà assurée.

Le Maroc atteint la finale pour la toute première fois, car sa meilleure performance avant cela était une quatrième place lorsqu'il a accueilli le tournoi en 2013.

« Je suis fier des joueurs et fier de cette équipe. Nous avons rendu tout le monde fier à la maison et maintenant nous espérons une autre belle histoire », a ajouté Chiba.

Le Maroc met désormais le cap sur la finale prévue vendredi prochain face au Sénégal, qui s'est également qualifié pour la finale pour la toute première fois.