Tunisie: Salon international du livre à la Foire internationale de Sousse - Une programmation éclectique !

Ouverture du 8e Salon international du livre avec la participation de l'Égypte, de la Libye, de la Syrie et de la Tunisie. Un programme d'animation riche et varié (ateliers divers, rencontres avec des écrivains et des romanciers...) à découvrir jusqu'au 21 mai au siège de la Foire internationale de Sousse.

La 8e édition du Salon international du livre à ouvert ses portes le jeudi 11 mai et se poursuivra jusqu'au 21 de ce mois au siège de la Foire internationale de Sousse. Outre les 100 exposants représentant les maisons d'édition d'Egypte, de Syrie, du Liban et de Tunisie qui ont mis en exergue les nouvelles publications dans diverses disciplines (littérature, contes pour enfants, sciences, technologie, droits, gestion, médecine, finances..., ce Salon a connu la programmation de manifestations diverses d'animation, dont les rencontres avec des romanciers et des écrivains comme celle avec l'auteur «Saida Douki Dedieu» autour de son ouvrage : «Le voile sur le divan, ce qu'il révèle ; ce qu'il cache», présenté par M. Mohamed Bergaoui, président de l'Association des retraités de Monastir.

Ce Salon a comporté d'autres manifestations d'animation dont les ateliers de théâtralisation des contes, de lecture et d'incitation à la lecture, de fabrication et de conception des marionnettes, les soirées poétiques et les colloques littératures, notamment celui relatif aux «problématiques de la traduction des oeuvres littératures...

Les salons de «l'invention» et de «l'éducation et des universités»

À cette occasion et durant les 3 derniers jours du Salon du livre (soit du 19 au 21 mai), sera organisé dans un pavillon contigu le Salon de «l'invention (2e édition)» avec la participation d'une centaine d'inventeurs venant de toute la Tunisie, pour présenter leurs inventions dans les domaines de la robotique, de l'informatique, de la technologie..., ainsi que la «1ere édition du Salon de l'éducation et des universités» avec la participation des facultés étatiques et privées relevant des diverses universités de Tunisie, dont l'objectif est d'offrir aux étudiants, aux jeunes et aux adultes de multiples ressources du monde de l'éducation et du choix de carrières.