Tunisie: Tifos des supporters et banderoles dans les stades - Un phénomène qui se développe et source de rivalité - Pour l'amour du club

Pour exprimer tout l'amour et la passion qu'on ressent pour un club, il existe de nombreuses façons. Mais la plus impactante et démonstrative de toutes est celle qui consiste à étaler de larges dessins soigneusement préparés sous forme de message pour défendre les intérêts de son club favori.

Ce sont les tifos de supporters qu'on voit à travers de nombreux stades dans le monde. Le phénomène n'est pas nouveau en Tunisie mais il prend la marque d'une rivalité à distance entre supporters, à défaut d'être opposés dans les tribunes. Le dernier en date du Club Africain qui a mis du temps pour reprendre ses bonnes habitudes a été éclatant et plein de relief. La victoire dans le derby tunisois en prime comme cadeau de la part des joueurs aux supporters qui se donnent à fond à chaque match.

Les tifos qui ont précédé le début du match de l'Espérance de Tunis lors du quart de finale de la Champions League africaine au stade de Radés, samedi 29 avril 2023, ont connu un franc succès auprès du public téléspectateurs. Mieux encore. Il a fait un buzz monumental sur les réseaux sociaux pour sa grande qualité et son soin. Pour ceux qui ne le savent pas, un tifo est une animation visuelle généralement organisée par des supporters d'une équipe, baptisés «tifosi» en Italie, dans les tribunes d'un stade accueillant une rencontre sportive.

L'objectif du tifo est de remplir la tribune entière afin de former un motif de grande envergure, évoquant les couleurs du club soutenu, dans le but de décorer les tribunes. *En italien, tifo signifie «typhus» au sens propre. Dérivant du verbe italien tifare, «supporter», il signifie «enthousiasme» ou «fanatisme» au sens figuré. Les tifos sont des chorégraphies et animations visuelles, organisées, planifiées et d'envergure sur une tribune. Une publication sur les réseaux sociaux de la «dakhla» réalisée par les ultras du Club Africain à l'occasion du derby dimanche 7 mai 2023 explique le choix des personnages, des motifs et des couleurs.

Pour le vert, il faut savoir que les premières couleurs de l'Espérance sportive de Tunis sont le blanc et le vert (1919-1924). En représentant des caricatures à l'effigie de l'actuel président du club, Hamdi Meddeb, Slim Chiboub et le regretté Aziz Zouhir, les supporters des «Rouge et Blanc» ont voulu envoyer un signal fort sur le mérite des ex-présidents du club rival espérantiste. Des choix de couleurs faits à l'époque par Mohamed Zouaoui (cofondateur du club et d'origine algérienne), lui qui a voulu répliquer les couleurs du drapeau national algérien sur celles du club, ceci avant de passer aux couleurs traditionnelles des «Sang et Or», les Clubistes ont envoyé un message à leurs rivaux espérantistes.

Ce tifo géant avec des mains d'idolâtrie et d'admiration en dessous veut montrer à quel point ils sont redevables à leurs présidents anciens et actuels parmi les grands noms. Puisque souvent ils dissuadent leurs présidents respectifs, en particulier H.Meddeb, de quitter le navire afin de mener toujours à bon port. Ce qui n'est pas un gage d'honneur aux yeux des fanatiques du CA.

Bien entendu, la réplique des Espérantistes ne se fera pas attendre et suscite déjà toutes les convoitises et spéculations, lors du derby retour dans moins d'un mois à Radès, avec l'EST qui sera l'hôte cette fois. Car les supporters adverses ne l'entendent certainement pas de cette oreille et tenteront d'apporter leur propre rappel de l'histoire et leur propre interprétation des évènements, à la gloire de leur club favori. Le chambrage qu'on appelle «tanbir» en dialecte tunisien ne fait que commencer.

Saine rivalité entre supporters

Les dakhlas en Tunisie permettent de créer une rivalité qui ne date pas d'aujourd'hui et de marquer des points pour son camp, en attendant l'issue entre les 22 joueurs sur le terrain. Les autres groupes de supporters clubs appartenant à l'ESS ou au CSS pour ne citer qu'eux créent également leurs tifos qu'ils étalent fièrement et envoient des messages marquants aux clubs rivaux. Mais d'après plusieurs témoignages, ceux de l'Espérance, club le plus titré de Tunisie, sont les plus significatifs et inspirants. En d'effet, le spectacle d'avant-match face à la Jeunesse de Kabylie a laissé bouche bée beaucoup d'observateurs et de connaisseurs qui réalisent à quel point les supporters sont attachés et dévoués à leurs couleurs.

La saine rivalité entre supporters par tifos interposés permet de créer un bon climat dans les tribunes et travées des stades malgré tout et d'éviter les conflits en dehors des arènes sportives. Il existe aussi les chants des clubs qu'on entend dans les rues et qui sont entonnés dans les virages afin de défendre ses valeurs, son idéal et ses couleurs. Par contre, le recours aux fumigènes pour mettre de l'ambiance est la forme la plus problématique, en fonction de la discipline des supporters.

*Source : encyclopédie en ligne wikipédia