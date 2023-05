Afrique: Sur la nouvelle compétition des Grands de ce monde...

Plus les jours passent, plus il est évident que les relations avec le Tiers monde - l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud, l'Océanie - redeviennent un enjeu stratégique majeur pour les grandes puissances en ce début de millénaire. Partout, en effet, sur ces immenses territoires, l'on voit affluer sous différentes formes les acteurs directs ou indirects de la Chine, des Etats-Unis, de l'Europe, de l'Inde, de la Russie qui ne cachent pas, ou ne cachent plus leur volonté d'être présents sur le terrain afin de mieux défendre leurs intérêts et donc d'asseoir leur influence sur des bases plus solides.

Si cette compétition planétaire n'a rien de bien nouveau puisqu'elle a débuté avec la colonisation, il y a plusieurs siècles, elle prend en revanche une tournure très différente étant donné les moyens économiques, financiers, techniques, scientifiques, militaires et autres dont les « Grands » se sont dotés tout au long des dernières décennies.

Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder le rôle croissant que leurs grandes entreprises jouent dans la construction des infrastructures dont dépend directement ou indirectement la mise en valeur des immenses gisements de matières premières que détiennent les pays émergents. Et de considérer aussi les tensions, les conflits, les guerres souterraines que génère sur le terrain cette course contre la montre des puissants de ce temps qui cherchent à en tirer les plus grands profits.

Même si cette question n'est guère abordée encore publiquement, elle va inévitablement s'imposer sur la place publique dans les années à venir car elle posera très vite des problèmes que la communauté internationale ne pourra plus feindre d'ignorer.

Ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, où plus de dix millions d'êtres humains ont perdu la vie tout au long des deux dernières décennies à cause de cette compétition qui ne dit pas son nom, en apporte la preuve d'autant plus accablante qu'elle était jusqu'à présent très peu rendue publique.

Dans le moment, par conséquent, où les Grands de ce temps entendent très logiquement tirer profit de l'émergence du Tiers monde et investissent massivement dans la mise en valeur de ses richesses naturelles, la mise en ordre de ce nouveau bond en avant s'impose comme une obligation majeure.

A l'échelle mondiale bien sûr, mais aussi et surtout au niveau régional et sous-régional, c'est-à-dire au plus près de la population que cette compétition menace plus ou moins directement.

Dans ce contexte pour le moins complexe, il est évident que les communautés qui quadrillent aujourd'hui l'espace géopolitique mondial doivent s'organiser pour mieux protéger leurs peuples tout en leur permettant de tirer profit de la compétition des Grands de ce monde.

AUTHOR: Jean-Paul Pigasse

Edition:

Édition Quotidienne (DB)

Réflexion : les derniers articles

▶ 14/5/2023 | Sur la nouvelle compétition des Grands de ce monde...

▶ 6/5/2023 | Le jour viendra ...

▶ 1/5/2023 | Il n'est pas impossible ...

▶ 24/4/2023 | Et le Forum Afrique 2023 ...

▶ 15/4/2023 | Holocauste au Congo

▶ 10/5/2023 | Où va le monde ?

▶ 1/5/2023 | Et le pape François se retira ...

▶ 24/4/2023 | Nul ne sait...

▶ 17/4/2023 | Protéger la nature, oui mais ...

▶ 10/4/2023 | Et Loango s'imposa ...