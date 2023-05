Madagascar: Transmission de la valeur ancestrale - Réseau social, un outil important

Dès la naissance, chez les Antakarana et les Sakalava du Nord, un rite de passage s'impose à la maman et l'enfant. Ranginaly, telle est la pratique. Dans un but de transmission à la nouvelle génération, la direction régionale de la Communication et de la Culture de la région DIANA, a projeté un film documentaire concernant le rite de passage au Banja, mercredi 10 mai 2023 dernier. Composée majoritairement de collégiens, l'assistance était attentive. En effet, les valeurs culturelles semblent en voie de disparition. Les jeunes n'ont plus de repère.

Le ranginaly est mal compris par bon nombre de personnes. C'est également une philosophie, une sorte d'idéologie par laquelle on se met au-dessus des intérêts individuels.

En fait, une femme ranginaly est celle qui supporte les épreuves, car après avoir mis son enfant au monde, elle prend directement une douche froide. Cela sous-entend qu'une mère doit être une battante. C'est dans cette optique que les organisateurs ont transmis la valeur.

Il faut cesser de dire que la technologie est la source du recul des valeurs culturelles. Au contraire, elle doit être un outil pour transmettre rapidement la sagesse des aïeux. C'est justement ce que fait la DRCC de la région Diana. Diego-Suarez, en particulier , ce sommet de la Grande île où les manifestations culturelles ne sont pas fréquentes.

Ville cosmopolite, elle a une richesse culturelle importante. Sans équivoque, celle-ci est le levier clef de l'évolution de la société actuelle, créant une forte identité. Effectivement, la culture est le fer de lance de l'économie.

Malgré un climat qui peut amener à penser qu'on les néglige, les événements culturels comptent de plus en plus, pour certaines personnes, pour les quartiers territoires, pour les politiques, et surtout pour l'économie.

Il est généralement admis que la culture est une base, notamment lorsque la perte de sens est telle qu'elle touche tant de secteurs et de population, qu'elle interroge l'identité, le fonctionnement de l'économie, l'utilité de la politique, l'équité territoriale...

D'après le directeur de la DRCC, le but est de « créer des modes originaux de transmission et de promotion des valeurs ancestrales en s'inspirant des us-et-coutumes, préserver des patrimoines culturels et de transmettre des valeurs d'une génération à l'autre ; en utilisant les réseaux sociaux dans la vulgarisation de la tradition ».