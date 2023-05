Afrique: CAN U17 - Demi-finales - Abdou Salam Konaté (Sénégal), « Je n'ai aucune pression avant d'affronter le Burkina Faso »

Avant leur match des demi-finales de la CAN U17 de ce dimanche soir face au Burkina Faso, le sélectionneur du Sénégal révèle son état d'esprit et celui de son équipe.

Les Lionceaux de la Téranga défient les Poulains. Sénégal vs Burkina Faso débute à 16 h 00 GMT au Stade Chahid-Hamlaoui. « Je n'ai aucune pression avant le match. J'ai été le premier entraîneur à donner au Sénégal un titre continental lorsque nous avons remporté les Jeux africains en 2015 et que nous avons battu le Burkina Faso en demi-finale, donc je ne suis pas sous pression », a remémoré le sélectionneur des Sénégalais Abdou Salam Konaté.

Sur l'état d'esprit des joueurs et leur performance à venir, Salam Konaté est cependant préoccupé. « Ma seule préoccupation, ce sont ces joueurs et s'ils peuvent produire un bon football. Tout le monde apprécie ce que nous faisons ici et nous voulons continuer à nous battre et continuer jusqu'à la finale. Ce n'est pas un match facile et c'est des adversaires qu'il faut prendre très au sérieux. Pour nous, les matches que nous avons joués sont derrière nous et il ne faut pas y penser. On prend un match à la fois et maintenant toute l'attention est sur cette demi-finale », a-t-il affirmé.

« On se connaît bien et à la fin, ce sera l'équipe la plus déterminée, la plus motivée et qui veut écrire l'histoire qui l'emportera. Ils nous ont battus au Maroc et nous avons une idée de nos lacunes et de ce qu'il faut faire mieux. Ces réalisations ont été une force motrice pour nous au cours des quatre derniers matchs et ce ne sera pas différent contre le Burkina Faso. Nous restons unis et concentrés, travaillant en équipe pour atteindre notre objectif », a déclaré Konaté.