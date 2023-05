Afrique: L'écrivain «Cobra» pour la mise en oeuvre du Plan National de Lecture

Luanda — L'écrivain angolais Jacques dos Santos a récemment défendu, à Luanda, la mise en oeuvre rapide, en Angola, du Plan national de lecture.

Dans un entretien avec l'ANGOP, dans le cadre de la Journée mondiale du livre, célébrée le 23 avril, l'ancien parlementaire a déclaré que des projets liés à la diffusion des habitudes de lecture existent, mais "il y a eu un manque de volonté" pour les mettre en oeuvre.

« Depuis combien de temps entend-on parler du Plan National Lecture ? Les projets existent, mais ils ont été mis de côté depuis longtemps », a souligné Jacques dos Santos.

Selon lui, s'il y avait une volonté, « les budgets de l'éducation recevraient d'autres niveaux budgétaires, et il y aurait, de la part de l'Union des écrivains angolais, une autre posture ».

Le Plan national de lecture (PNL) est une stratégie de l'Exécutif angolais qui vise à promouvoir le goût et l'habitude de la lecture et de l'écriture, destinée aux enfants, y compris les élèves du préscolaire, ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire.

Le ministère de l'Éducation entend, avec ce projet, répondre aux enjeux d'amélioration des performances scolaires dans les domaines de la lecture et de l'écriture.

Il vise également à faciliter l'accès des communautés scolaires à la diversité culturelle et à stimuler l'analyse critique, avec la participation de la société et avec du matériel didactique d'auteurs et de thèmes différents que les enfants peuvent lire à l'école.