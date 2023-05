Afrique de l'Ouest: Frères des écoles chrétiennes - 75 ans au service de l'éducation

Les Frères des écoles chrétiennes district Afrique de l'Ouest ont commémoré, samedi 13 mai 2023 à Ouagadougou, leur jubilé d'albâtre.

En septembre 1948, débarquaient à Bobo-Dioulasso plus précisé- ment à Toussiana, cinq frères blancs français à la demande de Mgr André Dupont alors préfet apostolique de Bobo-Dioulasso. Leur mission, faire des jeunes voltaïques des Hommes au service de leur pays à travers la formation des instituteurs chrétiens dans l'Ecole normale et éduquer les élèves du Collège d'enseignement général (CEG). Ainsi naquirent les écoles, saint Jean Baptiste de la Salle. Samedi 13 mai 2023, encadreurs, anciens et nouveaux pensionnaires ont marqué un arrêt pour dire merci à Dieu pour les grâces reçues et solliciter son accompagnement pour la suite de leur mission.

Cela s'est fait à travers une messe d'actions de grâce présidée par le nonce apostolique, Mgr Michael Crotty à la cathédrale Notre Dame de l'Immaculée conception de Ouagadougou. Le frère visiteur (supérieur des frères des écoles chrétiennes au Burkina Faso, au Niger et au Ghana), Julien Diarra, a rappelé aux parents et aux frères de la congrégation leur rôle dans l'éducation des enfants. « L'éducation devient de plus en plus complexe. Ne baissez, cependant, pas les bras dans votre responsabilité de premiers éducateurs de vos enfants. Nous comptons sur vous pour plus de collaboration et de partenariat dans l'accompagnement et le suivi des enfants. Participez davantage et soyez plus regardants dans la vie de vos enfants à l'école », a-t-il lancé. Aux élèves, il a souligné qu'ils sont précieux à leurs yeux comme à ceux de leurs parents. « Laissez-vous former. Soyez des acteurs engagés dans votre formation. Nous vous proposons des valeurs humaines et religieuses où vous êtes appelés à faire de bonnes choses. Vous devez être forts.

L'appui inestimable des anciens

Forts de la confiance et de la joie que nous et vos parents plaçons en vous. Forts de la force de vivre pour affronter l'avenir dans le présent », a formulé le frère visiteur. Quant aux anciens élèves, il a traduit la gratitude de toute la congrégation pour les actions en faveur du développement de l'enseignement catholique. Citant les initiatives des anciens élèves de Saint Jean Baptiste de la Salle à l'occasion de ce jubilé d'Albâtre, le frère Julien Diarra a énuméré la construction, au sein du collège de la Salle à Ouagadougou, d'un bâtiment de douze salles de classe, des dons de livres et la réalisation un forage à Toussiana et le renouvellement de la salle d'informatique et un don de livres à Nouna. « Toutes ces initiatives sont à saluer et à encourager », a affirmé le frère visiteur. Réconforté par cet apport combien louable des anciens, le frère Julien Diarra les a invités à se fédérer pour mettre en place une structure nationale d'anciens élèves.

Au cours de la cérémonie, deux frères ont fêté leurs cinquante ans dans la congrégation. Aussi, dans ses mots de remerciements aux frères jubilaires, le supérieur des frères des écoles chrétiennes a dit toute sa satisfaction et sa fierté de les voir à leurs côtés dans l'encadrement des jeunes enseignants. Il les a exhortés à continuer à faire connaitre le Christ aux jeunes et à le servir. Aux frères des écoles chrétiennes en activité, leur supérieur les a avertis que des défis les attendent au moment où, ils célèbrent les 75 ans de leur présence au Burkina Faso et au moment où, ils commencent avec leur nouveau district, le district lasalien d'Afrique de l'Ouest qui s'étend désormais sur sept pays à savoir : le Burkina, le Niger, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. « Accueillons tous ces événements dans la foi et demandons à notre Seigneur Jésus Christ, le maître de l'histoire, de nous accompagner et de nous envoyer son esprit de discernement pour le besoin de la formation des enfants et des jeunes enseignants », a-t-il imploré. Pour leur abnégation dans l'éducation et l'encadrement des enfants, dix personnalités du monde éducatif chrétien ont été faites chevalier de l'Ordre des palmes académiques dont un, au grade de Commandeur à titre exceptionnel.