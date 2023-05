Burkina Faso: Protection des données à caractère personnel - Les acteurs africains à l'écoute du Mogho Naaba Baongo

Une délégation du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (RAPDP), conduite par la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), Marguerite Ouédraogo/Bonané, a été reçue en audience par Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo, vendredi 12 mai 2023, à Ouagadougou.

Les acteurs africains en charge de la protection et de la promotion des données à caractère personnel veulent bénéficier des conseils avisés de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo pour plus d'efficacité dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Dans ce sens, en marge de la tenue de leur rencontre annuelle à Ouagadougou, la délégation du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (RAPDP) est allée échanger avec lui au cours d'une audience, vendredi 12 mai 2023, à Ouagadougou. Bien avant cette audience, a fait savoir la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), Marguerite Ouédraogo/ Bonané, la délégation a d'abord assisté au « faux départ » de Sa Majesté. Au dignitaire coutumier, Marguerite Ouédraogo a présenté le RAPDP dans ses missions et dans ses objectifs. Lesquelles missions, a-t-elle rappelé, se résument en la sensibilisation des citoyens des pays membres du Réseau à une meilleure utilisation de leurs données à caractère personnel et en la promotion de la protection des données personnelles par les structures qui les détiennent.

« La CIL a tenu à venir, avec la délégation du RAPDP, suivre « le faux départ » du Mogho Naaba Baongo et partager avec nos hôtes ce pan de la culture moaga », a-t-elle déclaré. Expliquant le fondement de ce cérémonial hebdomadaire, le Larlé Naaba, l'un des ministres du Mogho, a relevé qu'il traduit le fait que le roi met en avant l'intérêt de son peuple plutôt que son intérêt personnel.

Ce rituel, a-t-il ajouté, sonne ainsi comme une invite à tout dirigeant, à tout chef à ne privilégier dans sa gouvernance que l'intérêt supérieur de sa population. Avec le développement fulgurant du numérique et du digital, des réseaux sociaux qui entravent une bonne protection des données personnelles, le Mogho Naaba a prodigué des conseils aux responsables en charge de la protection des données personnelles. Il a surtout suggéré l'élaboration de projets de loi qui puisse aider véritablement à l'atteinte de leurs objectifs. Et, que ces projets de textes, a-t-il souhaité, puissent permettre de sanctionner, de sévir contre tous les contrevenants.

« Nous avons bénéficié de nombreux conseils de la part de Sa Majesté à même d'améliorer nos missions. Surtout dans le sens de l'harmonisation de nos législations pour plus d'efficacité », a confié Marguerite Ouédraogo à l'issue des échanges. La présidente de la CIL a saisi, une fois de plus, l'occasion pour appeler les populations à plus de vigilance mais aussi à une utilisation responsable de leurs données personnelles afin d'éviter d'éventuels désagréments. « Notre mission est de sensibiliser la population à un meilleur comportement sur la toile. Donc, nous sensibilisons les responsables de traitement des données à les sécuriser pour ne pas les divulguer », a-t-elle insisté. Présents à Ouagadougou, les membres du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles se sont rencontrés pour une conférence internationale et une Assemblée générale en lien avec les enjeux et les perspectives de la protection des données personnelles, dans un environnement de plus en plus digitalisé. Les activités de ces rencontres ont pris fin, vendredi 12 mai 2023, à Ouagadougou.