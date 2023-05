Madagascar: Météo - Fabien, nouvelle tempête tropicale en plein mois de mai

L'amas nuageux suivi depuis quelques jours dans le Sud-ouest de l'océan Indien a réuni les critères de baptême, donnant naissance à la tempête tropicale Fabien.

Ainsi, à la mi-mai, la saison cyclonique 2022-2023 n'est pas encore complètement terminée. Fabien, pour l'instant, ne présente aucune menace. Se trouvant à plus de 3 000 km à l'Est de nos côtes, ce système devrait, cependant, s'intensifier si l'on en juge par ses caractéristiques actuelles et son évolution. Les météorologues n'écartent pas la possibilité d'une évolution vers le stade de cyclone tropical intense. Mais nous n'en sommes pas encore là. Actuellement, Fabien suit une direction Ouest Sud-Ouest mais il n'est pas impossible qu'il change de cap ou ralentisse dans les jours qui viennent.

Fabien n'est pas le premier système à arriver sur le tard sans la zone Sud-Ouest de l'Océan Indien. Des cyclones ou tempêtes en plein mois de mai ne relèvent pas de l'exception car plusieurs cas similaires ont déjà été observés par le passé, dans cette partie du globe, dont quelques-uns ont même atteint le stade de cyclone tropical. Tel était le cas pour Konita en mai 1993 ; Kesiny en mai 2002 et Manou en mai 2003. Ce dernier a durement touché Madagascar et est sans doute le plus intense de tous les systèmes nés en mai dans la zone au cours des quarante dernières années.