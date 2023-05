Madagascar: 11es Jeux des Iles - Réunion décisive du CIJ cette semaine

Le comité international des Jeux présidé par le Seychellois Antonio Gopal tranchera sur les Jeux des Îles à domicile prévus du 25 août au 3 septembre.

Semaine décisive. Les pays membres du CIJ se réuniront à Antananarivo du 18 au 21 mai pour la seconde réunion de cette instance régionale. Initialement prévue du24 au 25 avril à Antananarivo, cette réunion du CIJ a été reportée à cette semaine. Plusieurs points seront débattus pour cette réunion très déterminante et attendue des comités nationaux olympiques de la zone indianocéanique. Après les contradictions d'idées entre les différents responsables, le CIJ, l'instance suprême des jeux tranchera à l'issue de ces quatre jours de réunions.

Le CIJ, en tant qu'arbitre, décidera en toute impartialité et neutralité après avoir fait un point sur l'état d'avancement des travaux et les évolutions des recommandations effectuées lors de la première réunion : les Jeux auront-ils lieu à Madagascar ou non ? Le nombre de disciplines sera-t-il réduit à 23 ou maintenu ? Des visites des sites de compétition et des hôtels d'hébergement sont prévues. Cette réunion sera également l'occasion pour le comité d'organisation des Jeux des Îles (COJI) de présenter le logo et la mascotte.

Disciplines réduites

La onzième édition des JIOI aura lieu dans 103 jours et il reste encore beaucoup à faire pour l'équipe malgache. Le dimanche 7 mai dernier, le chef de l'État, Andry Rajoelina, accompagné de tous les membres du gouvernement, qui sont désormais devenus les ministres-coachs des disciplines sportives, a annoncé devant les sportifs et les fédérations présents au Palais d'État d'Iavoloha que cette édition se tiendrait à Madagascar et serait la plus grandiose jamais organisée dans l'histoire.

« La réunion du CIJ est maintenue pour ces dates. Nous travaillons dans ce sens sur les aspects organisationnels et les calendriers des compétitions », nous a déclaré Rosa Rakotozafy, directeur exécutif du COJI. À l'origine, Madagascar avait proposé 23 disciplines sportives, qui ont toutes été retenues par les pays membres du CIJ. Cette réunion finalisera la liste définitive des disciplines retenues pour cette 11e édition. Selon les informations recueillies auprès du mouvement sportif, certaines disciplines ne seront pas retenues dans la proposition finale.

Avec un délai de trois mois et demi et les infrastructures existantes, il est nécessaire de limiter le nombre de disciplines afin que les Jeux puissent avoir lieu dans des conditions optimales et dignes. « De notre côté, le Comité Olympique a déjà fait sa part du travail, notamment sur les aspects techniques. Nous avons reçu la lettre du CIJ, qui porte sur les questions liées aux infrastructures et aux regroupements» a fait savoir Siteny Randrianasoloniaiko, patron du COM et vice-président du COJI. Tous les pays participants, en particulier les athlètes et les fédérations sportives, seront fixés cette semaine.