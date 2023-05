Cote d'Ivoire: Education-Evaluation des acquis en lecture, écriture et mathématiques - L'EPP Bengo remporte la palme

Bengo, localité située à 56 km d'Odienné et à une vingtaine de kilomètres de la sous-préfecture de Bougousso (département d'Odienné), vient de connaitre le bonheur. En tout cas, les populations n'oublieront pas de sitôt cette joie. L'EPP Bengo qui bénéficie du Projet d'Amélioration de la Prestation des Services Educatifs (PAPSE) depuis plus de trois ans a été primée.

Elle a été classée première dans la DRENA d'Odienné et sur le plan national. Du moins, cet établissement occupe le premier rang des écoles PAPSE dans les six régions de la Côte d'Ivoire où ce projet est en expérimentation.

Une mission de communication de ce projet encore appelé « Mon Enfant apprend mieux à l'école » était dans ce village le jeudi 23 mars dernier à l'effet de récompenser cette école par rapport à sa performance. Classée première selon l'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et Préscolaire (IEPP) de Bengo, Tanoh Joel, avec un score de 52,6 % sur les quinze écoles de la DRENA d'Odienné en 2020-2021, cette école a maintenu son rang (premier). Ce , lors de l'édition 2021-2022 avec 71,8%. Soit une performance de 19,2 %.

« (....) C'est un sentiment de joie pour nous. De troisième à premier cette année... les enseignants ont bien rempli leur tâche. Non seulement ils se sont bien appropriés cette nouvelle pédagogie d'enseignement, mais ils l'ont également bien enseigné aux élèves. Eh bien les résultats sont là », s'est-il réjoui. Pour la supervision sur le terrain, l'IEPP fait des visites de classes et organise des journées pédagogiques, à travers lesquelles nous partageons des expériences.

Pour relever le taux de scolarisation dans la circonscription et assurer le maintien des élèves en classe l'IEPP de Bengo mise sur une sensibilisation accrue des parents d'élèves. « La PAPSE a apporté beaucoup à notre IEPP. Aujourd'hui les enfants savent lire et compter et c'est une fierté pour nous. Le projet nous a offert un bâtiment, du matériel didactique, le décodable ( livre de lecture), le déchiffrable ( livre de mathématique), les cahiers d'exercices », a-t-il fait remarquer. Avant de promettre maintenir le cap pour l'année prochaine.

Pour le directeur de l'EPP Bengo, il n'a pas de recette particulière, c'est le leadership de l'IEPP qui a payé. Aussi, estime-t-il que les méthodes d'apprentissage en lecture et mathématiques apprises ont été assimilées par les élèves. « En dehors de cela, nous organisons des groupes d'études chaque soir au profit de nos élèves chez moi à la maison de 18h à 21h30. Tous les élèves de l'établissement se soumettent à cette décision. Et aujourd'hui les résultats sont palpables », a souligné M. Diaby Yssouf. Exprimant sa gratitude au PAPSE pour son appui pour l'amélioration de l'encadrement de ces élèves.

Cette première place a été également possible grâce à l'implication de la communauté : les parents d'lèves, le COGES, le chef du village et l'Imam de la localité. Le président de la Mutuelle de Bengo, Bamba Adama a exprimé sa reconnaissance à la ministre de l' Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné et au Projet PAPSE. Il a plaidé pour la construction d'un deuxième bâtiment pour accueillir le maximum d'élèves et la construction des logements pour les enseignants.

Conduisant la délégation de la mission de communication, Alain Auria a promis transmettre ces doléances au coordonnateur national du projet, Yeo Abraham. « Félicitations à l'EPP Bengo, vous êtes les champions. Pour vous encourager, le PAPSE vous offre un ordinateur portable de dernière génération, une photocopieuse de grande capacité, une imprimante et des cartons de papier rame et un trophée » a-t-il affirmé. Mais bien avant l'étape de Bengo , la mission était à l'EPP Traoré Dohioa Mamadou de Kolia pour s'enquérir du bon fonctionnement des classes passerelles.