Madagascar: UTOP-14e édition - Estrine et Heritiana champions de l'Ultra

La 14e édition d'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) a rendu son verdict ce week-end. Une belle performance a été enregistrée dans la course mythique de 126 km.

Un nouveau champion et un nouveau record. La course Ultra 126 km de l'UTOP a réservé un nouveau champion lors de cette 14e édition. Heritiana Andrianaivo a été sacré champion. Il a enregistré un nouveau record de 16h 25min 41sec, battant l'ancien chrono de 16h 45min 31sec établi par Jeannot Avotraniana l'an dernier. C'est une victoire bien méritée pour le nouveau champion après avoir été plusieurs fois sur le podium.

Cette fois-ci, Heritiana Andrianaivo a saisi sa plus grande chance après une préparation intensive. « Cette course a été très difficile à affronter. J'ai failli pleurer avant de franchir la ligne d'arrivée. C'est mon premier titre et j'ai passé un an à m'entraîner pour le remporter », s'est réjoui le champion. La deuxième place a été remportée par Patrick Randriamampionona, arrivé une heure plus tard avec un temps de 17h 41min 30sec.

Dolys Rambelomanana a complété le podium avec un temps de 18h 15min 13sec. Chez les femmes, Estrine Rasoa a remporté sa deuxième victoire consécutive. Elle a également amélioré son temps avec 20h 39min 16sec, contre 22h 38min 02sec. Partie de Marozevo vendredi soir à 20h, elle est arrivée à Ambatobe samedi à 16h30, sans montrer de signe de fatigue sur son visage.

« C'est la première fois que je termine en plein jour. Je n'ai pas rencontré de gros problèmes en chemin, mis à part la pluie et une blessure à mon pied gauche qui m'ont empêchée de courir plus vite dans les descentes », a-t-elle déclaré. Vavy Valérine a été sacrée vice-championne, suivie de Rojoarisoa Rabesandratana. Les champions participeront à la prochaine UT4M à Grenoble et au Trail de Bourbon à La Réunion. Le journaliste de l'UJSM Alfred Razafintsalama a été contraint d'abandonner sa course au 89 km. Il a porté assistance à une coureuse mauricienne en hypothermie à la Pylône d'Angavokely et a dû l'emmener jusqu'à Ambohimiadana.

Un grand succès

Dans l'épreuve semi-trail de 70 km, Jean Jean et Marie Noeline Razafiarisoa ont décroché la première place du podium. MCB Madagascar leur a offert deux billets d'avion pour participer à une course à Maurice. À l'issue de la course qualificative aux Jeux des îles sur 35 km, les quatre premiers hommes et femmes sont présélectionnés pour former l'équipe nationale malgache. Le regroupement débutera très prochainement. L'ambiance s'est poursuivie hier au LFT à Ambatobe avec les courses Fun Run, Zaza Trail et la remise des trophées.

« Cette 14e édition a été un succès. Le nombre de participants a dépassé les 2 500 coureurs et plus de 500 bénévoles ont été mobilisés. Aucun incident grave n'a été enregistré et tout le monde est rentré chez soi sain et sauf. Nous avons organisé des animations sur tous les postes de contrôle. Les habitants des villages le long du parcours ont également été inclus, car plusieurs infrastructures ont été construites dans les communautés, leur permettant de participer gratuitement à la course. Nous remercions tous les coureurs et partenaires de cette édition », a souligné Rivo Andriamanalina, président de l'UTOP.