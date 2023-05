Madagascar: Agriculture biologique - Lancement du projet KCOA-KHEA à Madagascar

Madagascar fait partie des cinq pays bénéficiaires de la mise en oeuvre du projet KCOA-KHEA financé par la BMZ à travers la coopération allemande GIZ.

Il s'agit, notamment d'un nouveau projet qui a démarré au mois de mars dernier pour une période d'un an, soit jusqu'en mai 2024. « L'objectif consiste à partager les connaissances en matière d'agriculture biologique au niveau des pays africains pratiquants tout en assurant l'intégration de cette agriculture biologique dans le système agricole malgache.

Madagascar a été sélectionné pour pouvoir en bénéficier étant donné que l'agriculture biologique y est bien développée. Le pays oriente déjà sa production vers l'exportation tout en promouvant la consommation domestique. En outre, il dispose des organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de l'agriculture biologique pour ne citer que le GSDM qui est une association de professionnels de l'agroécologie regroupant quinze organismes nationaux et étrangers ainsi que le SYMABIO ou Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique », a expliqué Josephine Akia Luyimbazi, coordinatrice nationale du projet lors de son lancement officiel au centre CFFMA à Nanisana la semaine dernière. Il faut savoir que la loi sur l'agriculture biologique est également adoptée au niveau des parlements récemment.

Préserver l'environnement

La mission du GSDM consiste à appuyer la diffusion à grande échelle de l'agriculture de conservation, de l'agriculture climato-intelligente et d'une façon plus générale l'agroécologie. Son but est de promouvoir une agriculture durable tout en préservant l'environnement face à la dégradation des ressources naturelles et aux impacts du changement climatique.

Quant à SYMABIO, ce syndicat compte une trentaine de membres exerçant des activités dans la filière bio et disposant de certificats de conformité de leurs produits biologiques leur permettant de viser le marché international. Le réseau compte également 5 000 partenaires producteurs en milieu rural localisés dans différentes régions de Madagascar. Il est à noter que ces deux organisations professionnelles sont impliquées dans la mise en oeuvre de ce projet KCOA-KHEA à Madagascar.

Plateforme numérique continentale

« Ce projet consiste à collecter les connaissances et les procédés techniques de l'agriculture tout en les validant au niveau national par toutes les parties prenantes. Il s'agit, entre autres, des ministères concernés, du secteur privé, des organisations de producteurs, des scientifiques et des ONG oeuvrant dans le domaine de l'agriculture biologique. Des formations en cascades seront ensuite organisées pour vulgariser à grande échelle cette agriculture biologique. Il y aura également une mise en réseau via une plateforme numérique continentale pour les partages et échanges des connaissances en la matière.

L'axe RN2 sera visé en priorité. Mais il y aura ensuite une extension vers d'autres régions comme Itasy et Vakinankaratra et prochainement dans les régions Haute Matsiatra et Atsimo Atsinanana, et ce, sans spécifier aucune spéculation. Cela peut toucher les épices, les cultures maraîchères et bien d'autres légumes », a exposé Tahiana Raharison, agroéconomiste au sein du GSDM.